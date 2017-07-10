Как развивается рынок бытовой химии в Украине

За последний год в период с мая 2016 года по апрель 2017 года рынок бытовой химии Украины (стиральные порошки, пятновыводители, освежители воздуха, ополаскиватели для белья, средства для мытья посуды, чистящие средства, инсектициды) вырос на 4,5% в денежном выражении и на 1,8% в объемах проданной продукции. Такие результаты исследования компании Nielsen в Украине.

При этом еще год назад обороты продаж бытовой химии демонстрировали рост +12,9% в денежном выражении при падении натуральных объемов — 16,7%. Рынок стабилизировался за счет замедления роста цен по сравнению с прошлым годом. Так, за последний год средний рост цены составил +2,7% за литр/килограмм продукции, в то время как годом ранее цены росли +35,6% за литр/килограмм.

Наиболее активный рост демонстрирует категория ополаскивателей для белья, которая за счет увеличения размеров упаковки и количества акционных продаж минимизировала рост цен (+0,6% за литр/килограмм) и увеличила продажи в литрах на 12,9%.

Продукты собственных марок сетей представлены в каждой из категорий группы, однако их совокупная доля снизилась на -1,1 п.п. от общего объема продаж бытовой химии в литрах/килограммах. Наибольшее падение наблюдается в средствах для посудомоечных машин и стиральных порошках, где объемы продаж собственных марок в натуральном выражении сократились на -23,8% и -22,5% соответственно. Снижение продаж частных марок вопреки их низкой цене говорит о том, что привязанность к бренду и качество продукции стали более значимы при выборе потребителем.

"После стабилизации инфляции замедлился и рост низкого ценового сегмента, — говорит Ростислав Степанчук, руководитель отдела по работе с производителями непродовольственных категорий Nielsen в Украине. — Хотя цена по-прежнему остается одним из важнейших факторов при выборе бытовой химии, многие покупатели уже стараются не сэкономить любой ценой, как это было в период гиперинфляции 2015 года, а стремятся найти оптимальное соотношение цены и качества. Потребитель далеко не всегда может позволить себе премиальный товар, но готов заплатить больше за продукт, который считает более качественным или приносящим дополнительную выгоду. Это создает благоприятные условия для развития средне-ценового сегмента, в том числе и для отечественных производителей".

В каналах торговли продолжается тенденция прошлого года — парфюмерные магазины и дальше активно наращивают свою важность для непродовольственных категорий. На протяжении последнего года каждый пятый литр/килограмм (20,6%) бытовой химии был куплен в парфюмерном магазине. При этом годом ранее через парфюмерные магазины проходило 18,6% продукции в натуральном выражении, а два года назад показатель составлял только 15,6%.

"Бытовая химия в среднем имеет существенно больший размер и вес упаковок в сравнении с косметикой и продуктами личной гигиены — основными источниками оборота парфюмерных магазинов, — поясняет Ростислав Степанчук. — Это играет на руку гипер и супермаркетам, у которых больше площади, выше процент крупных запланированных закупок, часто есть своя парковка или даже бесплатный общественный транспорт. Тем не менее, благодаря тому, что парфюмерные магазины продолжают открывать новые торговые точки и проводят множество ценовых акций, они семимильными шагами сокращают свое отставание в конкурентной борьбе с гипер и супермаркетами за покупателей бытовой химии", — резюмирует эксперт.