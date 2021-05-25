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Как сделать видео для рекламы бизнеса в InVideo

Создание видеороликов для рекламы бизнеса — уверенный шаг на пути его развития

Как сделать видео для рекламы бизнеса в InVideo Как сделать видео для рекламы бизнеса в InVideo

Создание видеороликов для рекламы бизнеса — уверенный шаг на пути его развития. Использование такого маркетингового инструмента позволит:

  • увеличить конверсии и продажи (это обусловлено особенностями восприятия визуальной информации мозгом человека);
  • повысить доверие к компании со стороны заинтересованной аудитории (долгосрочное привлечение клиентов — залог дальнейшего процветания бизнеса);
  • понятно и просто объяснить специфику продукта или услуги (быстрая и наглядная демонстрация продукта в действии);
  • увеличить время пребывания посетителей на сайте компании (это повысит доверие к ресурсу со стороны поисковых систем и поднимет его в выдаче).

Какой инструмент использовать для создания рекламного видео

В этом деле поможет видеоредактор онлайн InVideo. Он содержит более 4000 готовых шаблонов для создания качественного видеоматериала. Красивые видеоролики легко делать с применением разных медиафайлов. Также доступны такие инструменты, как фотографии и саундреки (их можно найти во встроенной библиотеке).

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Начало работы

Чтобы приступить к созданию видеорекламы для бизнеса, сначала необходимо зарегистрироваться в видеоредакторе InVideo, а после этого действовать по следующей схеме:

  • войти в личный аккаунт;
  • выбрать подходящий шаблон из предложенных с учетом тематики будущего видео (все необходимые настройки можно выполнить позже);
  • добавить собственные медиафайлы или выбрать из коллекции бесплатной медиатеки;
  • добавить анимацию, надписи, стикеры и прочие эффекты;
  • сохранить готовую видеорекламу, чтобы в дальнейшем использовать для привлечения клиентов.

Полезные советы

При создании рекламы в формате видео для большей ее эффективности рекомендуется прислушаться к советам специалистов. Чтобы удивить зрителей, желательно начать сюжет с экшена. Все необходимые инструменты для создания впечатляющего видеоконтента есть в InVideo.

Также нужно добавлять поясняющие детали. Для этого функционал видеоредактора позволяет использовать стикеры и надписи в роликах. Все это можно сделать за несколько минут.

Хороший эффект дает чередование видео и фото. Такое сочетание позволит сделать рекламу еще более динамичной, привлекающей внимание зрителей. В коллекции видеоредактора можно найти много бесплатных медиафайлов, которые помогут в создании уникального и эффективного видеоматериала.

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