Как предпринимателю создать качественную полиграфию

Создание полиграфической продукции — вопрос непростой и ответственный. Однако если внимательно изучить весь процесс, многих ошибок можно избежать и готовым результатом можно будет гордиться. Давайте разберемся, через что нужно пройти, чтобы остаться абсолютно довольным своей работой.

Разработка макета

Этот этап подразумевает несколько шагов, на которых нужно остановиться подробнее.

Создание идеи. Начиная работу, вы должны четко понимать конечный результат. Будь это буклет, который складывается гармошкой, или конверт, открывающийся необычным способом, — здесь нет пределов фантазии. И только когда идея уже есть в вашем воображении, можно двигаться дальше. Мои любимые ресурсы для вдохновления — Pinterest и Behance.

Визуализация макета. Переход от идеи к ее реализации. На этом этапе создается физический макет идеи, а в дальнейшем — продукции. Тут важно продумать, как будет открываться ваш конверт или буклет, где будут проходить линии сгиба, как лучше поместить текст и какие изображения подобрать.

Дизайн макета. Это, пожалуй, один из самых сложных этапов наравне с первым. При разработке дизайна стоит учитывать все: концепцию продукции, ее формат, тематику, смысловую нагрузку, аудиторию, для которой она предназначена. Разработку дизайна, уверена, нужно поручать опытным специалистам, которые знакомы со всеми подводными камнями этого процесса. Советую всегда обращаться к людям, которые любят свою профессию — они точно знают, как сделать хорошо.

Выбор материалов. Одна из важных частей разработки продукции — поиск материала, из которого она будет изготавливаться. Если речь идет о визитках, удачным решением может стать текстурная бумага — на ней хорошо будет смотреться тиснение или конгрев логотипа.

Однако, выбирая такой тип бумаги, не стоит использовать простую цифровую печать — краска затечет в текстуру бумаги и испортит первое впечатление. Образцы бумаги можно без проблем приобрести у поставщиков. Как правило, они сделаны в виде веера, который надо обновлять каждый год, поскольку некоторую бумагу снимают с производства, а некоторую наоборот — добавляют. Имея под рукой образцы, можно понять конечный результат.

Но бумага это не единственное, что нужно иметь для качественной печати. Веер PANTONE — незаменимая вещь в разработке дизайна. Он позволяет точно понять цветопередачу — достаточно выбрать номер PANTONE, указать его в макетах и не забыть прописать в техническом задании для полиграфии. Такой веер тоже нужно обновлять каждый год, ведь именно PANTONE задает тренд цвета на год и периодически выпускает новые линейки цветов. Чтобы этого не пропустить, следить за изменениями можно в социальных сетях, а также на официальном сайте PANTONE.

NB! Выбор материала и создание дизайна — это единый процесс. Нельзя разработать дизайн без учета характеристик материала.

Подготовка к печати

Тут есть несколько важных нюансов. Во-первых, выбор цветовой модели в зависимости от типа печати (для цифровой печати — СМYК, для офсетной — PANTONE, или СМYК).

Каждый тип печати имеет свои особенности. Так, цифровая печать является самой простой и быстрой, ее тираж может начинаться от 1 шт. Из недостатков можно отметить низкое качество самой печати, отсутствие уверенности в качестве сплошной заливки цветом, поскольку запечатка таких участков будет идти неравномерными полосками, что очень заметно. Не один раз мне приходилось перепечатывать такую продукцию и из 300 шт. выходило примерно 100 шт. более-менее нормального качества. Но без цифровой печати все равно не обойтись.

Офсетная печать — качественная печать. Ее минимальный тираж всегда будет большой, цена тоже будет выше, но это полностью соответствует качеству. Макеты подаются в векторном формате, при этом нужно четко указать PANTONE или СМYК в макете по каждому элементу.

Еще есть трафаретная печать — при таком способе макеты подаются только в векторном формате. Это чаще всего ручная печать, т.е. вначале делается трафаретная заготовка, а после с помощью краски PANTONE элементы наносятся на бумагу. Векторные макеты нужно подавать в формате .eps, поскольку большинство типографий пользуются CorelDraw, и векторный формат сможет корректно открыться в данной программе.

Во-вторых, у макета должны быть вылеты по 2-3 мм с каждой стороны изделия для порезки продукции. Это основы, без которых типография не примет макет в печать.

Работа с типографией

Типография должна быть не просто очередной конторой, куда вы зашли на один раз и больше не вернетесь. Здесь очень важно найти "свою" типографию. Это место, которое вы должны полюбить и любовь при этом должна быть взаимной. Конечно, во многом это зависит от менеджера, с которым вы будете общаться. Он должен помогать во всем, подсказывать и советовать, как будет лучше в конкретном случае.

Если говорить о моем личном опыте, то я работала с разными типографиями и бывало такое, что менеджер печатал вслепую. То ли ему было все равно, то ли день не складывался, но получалось вовсе не то, что планировалось. Зачастую такие люди и компании не берут на себя ответственность за работу и никто ее не переделывает, даже если она объективно выполнена плохо, поэтому очень важно найти грамотного человека. Порой найти такого, который будет понимать с полуслова и предлагать лучшие варианты, занимает годы. Конечно, такие люди есть, просто надо чуть больше времени, чтобы обзвонить компании, пообщаться и только после этого понять, кто действительно хочет решить задачу, а кому безразличен результат.

Создание технического задания для типографии станет спасательным кругом на случай, если что-то пойдет не так: вы всегда сможете обратиться к нему и прочитать, как все было запланировано, напомнить об этом менеджеру и разобраться, какая из сторон допустила ошибку. Во время составления ТЗ обязательно нужно проговорить, что вы хотите сделать цветопробу продукции перед массовым тиражом. Это означает, что типография напечатает 1-2 образца для согласования цветопередачи. На этом этапе у вас всегда есть возможность подкорректировать свои макеты, если увидите, что что-то пошло не так.

После согласования можно запускать все в печать. Кстати, если продукция сложная, например, конверт с бантиком или брошюра-гармошка, и вам надо, чтобы ее прислали уже в собранном виде, проговорите это сразу, когда будете делать ТЗ. В противном случае, типография отгрузит продукцию в таком виде, как напечатала, то есть, если у вас папка, которую надо собрать и согнуть, вы должны указать такую задачу, иначе будете делать это самостоятельно.

В первую очередь полиграфическая продукция бренда демонстрирует его уровень, насколько грамотно проделана работа, подобраны материалы. Это первое впечатление от бренда и тут главное сделать все правильно и тонко, чтобы покорить своего клиента и остаться в его сердце навсегда.