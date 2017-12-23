Как создать убийственное маркетинг-видео?

  23 декабря 2017, 15:00
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Видеоконтент пользуется все большим спросом, причем 43% потребителей хотят видеть маркетинговые видео. В то же время 52% маркетологов утверждают, что видео имеет лучшую рентабельность инвестиций, по сравнению со всеми другими типами контента

Как создать убийственное маркетинг-видео? | Маркетинг | Дело Увеличить картинку

Есть простые способы, благодаря которым ваш бизнес может получить преимущество при создании и использовании видеоконтента. Такой тип "общения" с потребителями привлекает гораздо больше внимания и имеет более высокую эффективность, по сравнению с текстами и фотографиями.

Entrepreneur показал простую инфографику, созданную компанией MicroCreatives, которая дает подсказки по созданию собственного убийственного маркетинг-видео.

По материалам: "Дело"
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Теги: маркетинг , потребительские настроения , facebook , youtube , twitter

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Как создать убийственное маркетинг-видео? | Маркетинг | Дело
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