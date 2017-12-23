Как создать убийственное маркетинг-видео?

Как в Украине будут бороться с домашним насилием Юлия Лец

юрист ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" В декабре 2017 года Верховная Рада поддержала закон о предотвращения домашнего насилия. Юрист компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры"

Как защитить идею от копирования конкурентами Александра Стельмахова

эксперт по маркетингу и коммуникациям Александра Стельмахова, эксперт по маркетингу и коммуникациям, о краже идей, краткой жизни стартапов и способах защиты своего продукта

Мы ожидали 1 млн туристов в год, но реальность оказалась совсем другой — советник мэра Каменец-Подольского Олег Демчук

глава ОО "Агентство устойчивого развития Хмельницкой области" Город Каменец-Подольский в 2007 году возглавил список "7 чудес Украины". Тогда же власти города ожидали, что город будет

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врач-терапевт клиники Into-Sana Наверно, каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал ощущение неприятного жжения в пищеводе — изжогу. От чего