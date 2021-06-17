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Как выбрать дизайн арки и подходящий материал для облицовки проема?

Межкомнатные арки просты в использовании: нет петель, дверного полотна и фурнитуры

Как выбрать дизайн арки и подходящий материал для облицовки проема? Как выбрать дизайн арки и подходящий материал для облицовки проема?

Арки межкомнатные зачастую объединяют кухню или гостиную с прихожей. Помещения выглядят просторнее. Проем, оформленный под древесину или ламинатом, — это не только защита от повреждений поверхности, но и стильный элемент декора.

Рассмотрим модели, которые изготавливают на заводе или в мастерских под заказ, собирают и монтируют в проем. Межкомнатная арка соответствует стилю помещений, которые она объединяет:

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  • Классическая или римская — округлая форма свода и минимум декора. Подходит для высоких проемов. 
  • Портал — прямоугольная арка без закруглений и украшений.
  • Славянская — используется для больших проемов, углы в верхней части скруглены.
  • Романтический стиль — прямоугольная арка с закругленными углами. Подходит для широких дверных проемов.
  • Британская — с длинным прямым основанием и слегка закругленной верхней частью. Устанавливается в помещениях с низкими потолками.
  • Турецкая — в верхней части украшена узорами и резьбой, комбинируется с колоннами. Устанавливается в интерьерах, соответствующих такому стилю.
  • Трапециевидная с острыми углами. С ее помощью зонируют небольшие помещения.
  • Готическая — отличается острым сводом, поэтому используется в комнатах с высокими потолками. 
  • Тайская — одна сторона прямоугольная, другая закругленная от пола. Радиус круга бывает большим, комбинированным с полкой или минимальным.
  • Модерн — прямоугольная арка с небольшим закруглением свода. Подходит для комнат с низкими потолками.

Межкомнатные арки стойки к истиранию и выгоранию, не портятся от легкой влажной уборки. Заводские модели выполнены из таких материалов: 

  • Древесина — подходит под любую конструкцию стены, безопасна для здоровья и подходит к разным стилям помещений. Изделие покрывают лаком, чтобы сохранить от влаги и уберечь от трещин из-за перепада температур. Высокая стоимость. Модели из пиломатериала выглядят так же красиво, только обходятся дешевле.
  • МДФ — плиты из спрессованной древесной стружки и природной клеевой основы, покрытые ламинатом.
  • Пластик — самый дешевый материал для арок, износостойкий, легко моется. 


Цвет и материал арки соответствует дверям, оконным рамам. Иногда проемы декорируют в тон мебели или полу. В светлых помещениях применяют нежные оттенки арок, в комнатах с приглушенным светом — темные. Фактура и изгибы изделия также создают стиль. В квартире модерн неуместен винтажный дизайн арки с колоннами, лепкой или резьбой и закругленным сводом. Фальшпроем, лаконичный портал или прямоугольник с легким закруглением углов подойдут. Широкий проем совмещают с полками.

 

В магазинах дверей предлагают как готовые арки, адаптирующиеся под ширину стен, так и создают на заказ по индивидуальным размерам с нестандартным дизайном. Мастер выезжает на дом, чтобы снять мерки с проема, или консультирует по фотографиям и данным, которые клиент получил самостоятельно. 

Как замерить проем под арку?

Толщина стен может меняться в разных местах, поэтому характеристики проема проверяют на нескольких участках с каждой стороны:

  • Ширину определяют сверху, снизу и посередине. Учитывают самый узкий участок.
  • Толщину измеряют в нескольких местах.
  • Высоту определяют по самому длинному расстоянию сверху до пола.

Если планируется установить арку с округлым сводом, измеряют радиус закругления. Вычисляют расстояние между двумя точками в том месте, где прямая линия начинает закругляться. 


Межкомнатные арки просты в использовании: нет петель, дверного полотна и фурнитуры. Такое оформление проема способствуют хорошей вентиляции в помещениях, улучшает освещение и придает дизайну роскошь. 

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