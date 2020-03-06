Как выбрать поставщика для стоматологической клиники

Одно из ключевых условий успешного бизнеса — правильный выбор партнеров. Стоматология в Украине работает в условиях большой конкуренции. Прочный фундамент для эффективной работы — это своевременное обеспечение клиники качественным товаром по выгодной цене. Причем важно, чтобы выгодное предложение, которое сделает вам стоматологический поставщик, подкреплялось также его надежностью. Вы должны быть уверены в партнере, в его порядочности, ответственности, поскольку от этого зависит ваша работа в долгосрочной перспективе.

Какими должны быть поставщики стоматологического оборудования и материалов?

Найти поставщика стоматологической продукции несложно. Реклама сама найдет вас в интернете, на профессиональных сайтах, если вы активно интересуетесь информацией по этой группе товара. Гораздо труднее из множества предложений выбрать именно то, которое вам подойдет. Скорее всего, вам придется провести большую аналитическую работу, чтобы отсортировать прямых поставщиков от перепродавцов, оценить ассортимент, уровень цен и еще множество других факторов.

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Предлагаем вам несколько важных критериев, заслуживающих особого внимания при выборе поставщика товаров для стоматологии:

Репутация

Положительные отзывы — хороший знак. Отрицательные отзывы — чаще всего эмоциональная реакция, которая демонстрирует, как компания взаимодействует со своими клиентами, как она реагирует и как исправляет свои ошибки. Если представитель поставщика откликается не только на хвалебные, но и на негативные отзывы и предлагает конструктивное решение проблемы, значит, вам попался добросовестный ответственный продавец.

Мнение о компании можно составить не только по отзывам других клиентов на страницах родного или тематических сайтов. Фирма, которая дорожит своей репутацией, в первую очередь заботится о покупателе, поэтому принимает все меры по улучшению качества предоставляемых услуг.

Благоприятные факторы:

качественный рабочий сайт, где можно найти максимум информации о самой компании (адрес, телефоны, сотрудники), по интересующим группам товаров;

обратная связь;

высокая культура обслуживания клиентов.

Гибкость в вопросах оплаты

Солидная фирма не работает только "по предоплате на карту", а поставки стоматологических товаров — не та сфера, где могут работать мелкие предприниматели. Серьезная компания предлагает своим клиентам несколько вариантов оплаты заказов на выбор:

наличными при получении (в случае курьерской доставки);

наложенным платежом;

платежной картой Visa/Master Card;

на расчетный счет (для юридических лиц).

Вам осталось только зайти на страницу сайта "доставка и оплата" и посмотреть, готова ли эта компания идти навстречу своим покупателям.

Логистика

Для поставщика, который твердо стоит на ногах, грамотная логистика — вопрос принципиальный. В интересах фирмы, чтобы поставки выполнялись быстро, независимо от удаленности пункта назначения товара. Такие поставщики стоматологических материалов и инструментов предложат вам как минимум три способа доставки:

самовывоз со склада (торговой точки) поставщика;

самовывоз из отделения грузотранспортной компании (почты);

курьерская адресная доставка в городе поставщика.

Добросовестный поставщик позаботится о страховке на всю стоимость заказа. Для солидной компании нормальной является практика бесплатной доставки или установки условного минимального тарифа за пересылку.

Поддержка клиента

Это значит, что, даже достигнув конечной цели (получив выгоду от продажи товара), поставщик продолжает действовать в интересах клиента — обеспечивает сервисное обслуживание, консультирует по вопросам эксплуатации, помогает в ситуации, если у покупателя возникли проблемы с гарантийным обслуживанием. Иными словами, предпочтительнее для долгосрочного сотрудничества именно поставщики стоматологического оборудования, которые обеспечивают поддержку клиента после продажи.

Документы

Клиент имеет право ознакомиться с документами, подтверждающими право поставщика на торговлю соответствующим товаром, а также подтверждающими происхождение и качество товара. Поставщик обязан предоставить клиенту по запросу декларацию соответствия, свидетельства и лицензии. На каждый товар должна быть соответствующая инструкция и заполненный гарантийный талон. Отказ от выдачи сертификатов, непредоставление гарантии на товар — признак того, что поставщик использует нелегальные схемы закупки продукции. С такими продавцами лучше вообще не иметь дела.

К сожалению, в Украине очень много компаний работает полулегально, но в последнее время появляются и поставщики стоматологических материалов, которые работают "по-белому", например, Amel Dental Store. Это один из самых крупных поставщиков стоматологического оборудования, материалов и прочих товаров для стоматологии на украинском рынке. Компания Amel Dental Group официально представляет в Украине известных в мире крупнейших производителей стоматологической продукции, предлагает исключительно качественные материалы, инструменты, инновационное оборудование и огромный выбор расходных материалов для стоматологических клиник, зуботехнических лабораторий.

Участие в выставках

В подобных мероприятиях не могут принимать участие поставщики с сомнительной репутацией или случайные фирмы. Организаторы тщательно проверяют каждого участника, поэтому на выставках свой продукт представляют только профессионалы данной сферы. Если ваш потенциальный партнер регулярно принимает участие в таких выставках, вы можете быть уверены — он чисто ведет свой бизнес и не станет вам продавать товары низкого качества.

Сколько стоматологических поставщиков нужно, чтобы обеспечить работу клиники?

Есть три варианта:

Не искать поставщика, заключить договоры непосредственно с производителями. Иметь в запасе нескольких поставщиков. Покупать все у одного проверенного поставщика.

Первый вариант реализовать довольно сложно, поскольку производителям, особенно лидерам производства, не интересно продавать товары в розницу. К тому же каждый производитель специализируется на определенной группе товаров, и для полноценного обеспечения работы клиники нужно будет делать множество заказов у разных компаний, большая часть которых находится за рубежом. При таких исходных данных эффективное обеспечение рабочего процесса фактически невозможно.

Работа с двумя и более поставщиками имеет свои преимущества:

можно распределить поставки в соответствии с категориями товаров;

можно не волноваться о поставках — если один продавец не может обеспечить вас необходимыми материалами, вы можете сделать заказ у другого поставщика;

есть возможность найти самые выгодные условия покупки, которые предлагают поставщики стоматологических расходных материалов, оборудования, качественного стоматологического инструмента;

можно делать небольшие заказы по мере необходимости.

Такой вариант, возможно, актуален для стартапа, а для стабильно функционирующей стоматологии с постоянным потоком пациентов оптимальный вариант — выбор одного надежного поставщика, который предлагает полный спектр стоматологических товаров: от стоматологической установки до одноразовых перчаток. Почему с одним поставщиком работать лучше?

Экономия времени

Вы не тратите время на поиск нужного товара у разных поставщиков, на переговоры с разными партнерами, на формирование и отслеживание поставок.

Продуктивность

Если вы делаете закупки у одного поставщика, то автоматически превращаетесь в оптового клиента. За вами закрепляют менеджера, который следит за эффективным выполнением заказов. Вам проще формировать заказы — можно использовать стандартный список и вносить в него корректировки.

Выгода

Являясь постоянным клиентом, вы можете вести переговоры о взаимовыгодных условиях сотрудничества. Масштабы бизнеса позволяют крупным поставщикам быть гибкими в вопросах цены.