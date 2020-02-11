Бизнес 60 минут назад

Какая экономика нас ждет, и при чем здесь коворкинги

Юрий Федотов, основатель IC Coworking, о том, зачем формировать комьюнити и почему коворкинг — это чистая услуга

Какая экономика нас ждет, и при чем здесь коворкинги Какая экономика нас ждет, и при чем здесь коворкинги
Основатель IC Coworking Юрий Федотов

В интервью изданию MMR основатель IC Coworking Юрий Федотов рассказал о том, почему он решил открыть коворкинг для маркетологов в развлекательном центре, за какими пространствами будущее и что ждет стандартные офисы.

- Как вы думаете, коворкингам удастся полностью заменить стандартные офисы?

- Я не экономист, не теоретик. Я — просто предприниматель, который всем этим живет и интересуется. Замечаю, что в наше время экономика становится совсем другой. Так, как было, уже, наверное, никогда не будет. Деньги на банковском счету больше не приносят счастья. Людям нужно нечто более яркое. Собственно, из этого и рождается новая экономика. Становится неинтересно просто владеть чем-либо. Это больше не греет.

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Вот, к примеру, у тебя есть машина — ее надо где-то хранить, ремонтировать, заправлять. А, пользуясь каршерингом, ты просто берешь автомобиль, доезжаешь до финального пункта и больше ничем себя не обременяешь. То же самое касается офисных площадей. Офис — это головная боль, во-первых, это серьёзные капвложения.

Во-вторых, нужно уметь грамотно эксплуатировать помещение и офисную технику, нанимать персонал, охрану. На это все нужны деньги. Если у тебя небольшая компания, содержать свой офис накладно, особенно в случае стартапа.

Потому люди и придумали коворкинги, чтобы все это бремя переложить на управляющую компанию и заниматься своим собственным бизнесом. Это и есть переход от владения к совместному использованию. Это то, к чему все сейчас движется. Думаю, что классический офис отомрет. Если офис — это недвижимость, коворкинг — это чистая услуга. Это customer service. Это не просто стол и стул, а атмосфера, которую ты создаешь. Коворкинг — это, прежде всего, комьюнити, однородное по интересам общество.

Коворкинг — это ещё и нетворкинг (на самом деле — основа философии коворкинга). Синергия совместной работы. Очень выгодно и эффективно. Кооперация и коллаборация. Кто работает на фрилансе знает, как бывает иногда обидно отказываться от проектов, на которые не хватает ни временных, ни профессиональных ресурсов. А в коворкинге всегда можно скооперироваться с товарищами по комьюнити и не упустить ни один проект. Очень полезно.

Если офис — это недвижимость, коворкинг — это чистая услуга. Это customer service. Это не просто стол и стул, а атмосфера, которую ты создаешь.

- Представители каких профессий/видов деятельности чаще пользуются услугами коворкингов?

- Мировая статистика сильно отличается от киевской. Во всем мире самые активные потребители услуг коворкинга — маркетологи. Эта категория занимает около 22% среди всех пользователей коворкингов. На втором месте — айтишники. Их около 20%. Что касается Киева, то здесь коворкинги, в основном, заточены под айтишников.

Но ситуация постепенно меняется. Вот сейчас Андрей Федоров делает свой креативный коворкинг. И вот я, собственно говоря, тоже открыл коворкинг, прежде всего, для маркетологов.

- Получается, ваша целевая аудитория — только маркетологи?

- Мы преимущественно ориентируемся на людей, связанных с маркетинговой сферой. Но на самом деле, я не хотел бы очень жестко обрезать варианты возможностей. Мы рады всем людям с активной жизненной позицией. Я уже говорил, что коворкинг — это, в моем понимании, комьюнити. А комьюнити формируется вокруг определенной цели и идеи. Хотелось бы, чтобы это были люди, так или иначе связанные с маркетинговой и креативной сферами.

- Почему решили открыться в ТРЦ "Блокбастер"?

- Во-первых, это нестандартно — насколько я знаю, в развлекательном центре еще никто никогда не открывал коворкинг. Вот, к примеру, в США для агентств недвижимости работать в торговых центрах — норма. Они не понимают, зачем у нас все прячутся по офисам. Нужно идти к людям. А где эти люди? Люди — в торговых центрах.

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У ТРЦ "Блокбастер" очень удобное расположение. Рядом находится Оболонь, крупный район — в нем всего два небольших коворкинга. Проехал через мост — Троещина, где вообще нет коворкингов. Это какой-то стереотип, что обязательно надо располагаться в центре. А там коворкинги на каждом шагу. Как-то несбалансированно получается. Пробки и отсутствие парковок в центре — просто бич. Вот поэтому людное место, где автомобиль паркуется бесплатно, по правилам и за две минуты — это лучшее, по моему мнению, место в мегаполисе.

- Кто придумывал название коворкинга?

Название коворкинга придумал Антон Шишкин — совладелец ТРЦ "Блокбастер" и IC coworking, партнером которого я и являюсь.

- Как долго разрабатывали логотип?

- Логотип нам за неделю сделали ребята из Днепра. Нам очень нравится "i", перевернутая как восклицательный знак. Восклицательный знак всегда привлекает к себе внимание. Конечно, это не ноу-хау в брендинге. И, наверное, такие логотипы — не редкость. Но мне очень понравилось. А "с" у нас вообще получилась как некая стилизованная мишень.

- Какие услуги предоставляет ваш коворкинг?

- Из интересного — у нас будет специальная комната отдыха, куда мы поставим капсулы для сна, ведь наш коворкинг — круглосуточный. Мы собираемся дать людям, которые засиделись на работе или провели позднюю сессию с заокеанскими партнерами, возможность не садиться за руль уставшими, а отдохнуть у нас. Ничего сверхъестественного — я просто хочу дать людям, которые здесь будут работать, возможность не отвлекаться на непрофильную деятельность.

У нас будет два вида размещений: гибкий офис и рабочие места. В готовом офисе у нас, например, уже работают сотрудники "Планета кино". Они строят свой большой офис и временно располагаются у нас. И это одна из функций современного коворкинга — быть гостиницей для компаний. Когда у компаний офисный переезд, ремонт, они могут всех или часть своих сотрудников временно разместить в коворкинге.

Кроме того, для микрокоманд мы сделали островки на три-четыре человека. Есть места для индивидуальных пользователей. Есть "переговорки", есть скайп-комнаты. Также у нас есть кухня, душевая. Еще будет экостена, на которой мы хотим разместить много зелени. Мы — единственный коворкинг, где в баре на постоянной основе работает профессиональный бариста.

Одна из функций современного коворкинга — быть гостиницей для компаний.

- А чем вы будете отличаться от других коворкингов?

- Прежде всего, командой. Люди, которые работают в коворкингах, — основная составляющая успеха. Поэтому, подбирая команду, я представлял себя на месте наших клиентов. Собственно, персонал — наше главное конкурентное преимущество. Каждый наш сотрудник — уникален. Директор по развитию, Кристина — сертифицированный нумеролог и диетолог, у всех администраторов есть хобби. Виталий — профессиональный футболист в прошлом — сейчас активно играет в любительской лиге футзала.

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Майя — сертифицированный массажист. Татьяна — тренер по йоге. Инна — тренер по танцам. Богдан, наш бариста, педагог по образованию — волейболист и профи высочайшего класса. Он варит один кофе разным людям с разным вкусом. Я не шучу. Сам проверял. Подбирая команду, я выбирал тех людей, с которыми комфортно работать, тех, у кого горят глаза и кто всегда готов прийти на помощь. Я выбирал лучших сервисников в Киеве.

- Вы упомянули про мишень в логотипе. Куда целитесь? Какие ваши глобальные планы?

- Хочу создать комьюнити на базе IC Coworking. Коворкинги, как и все технологичное, имеют четкий цикл жизни, и это естественно. Взлет — это хайп. Сейчас коворкинг на хайпе. В скором времени коворкингов будет очень много. Коворкинги без сформированного комьюнити вылетят с рынка. Те, кто считают, что коворкинг — это недвижимость, проиграют.

Выиграют те, кто сможет наполнить эти пространства определенным смыслом, создать то самое комьюнити. Кроме комьюнити и нетворкинга, мы планируем активно включать в нашу жизнь образовательные программы в области маркетинга и личностного развития. Ну и, конечно, развиваться и осваивать новые локации в Киеве, Украине, мире.

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