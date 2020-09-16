Какие б/у автомобили могут заинтересовать украинских водителей

Многие водители в качестве личного транспортного средства выбирают б/у автомобиль. Часто предпочтение отдается самым дешевым автомобилям с минимальным набором вспомогательных систем и дополнительных функций. Avto.pro, крупная онлайн-площадка для продажи и покупки запчастей, расскажет, какие подержанные авто могут заинтересовать автолюбителей, располагающих небольшим бюджетом.

Дешево и сердито

При составлении рейтинга учитывалась цена авто на вторичном рынке, стоимость содержания и ремонта. Премиальность бренда, комфорт и дизайн второстепенны. Также важным пунктом является доступность и цена запчастей. К примеру, неоригинальный глушитель на Lanos стоит небольших денег в сравнении с глушителем на устаревшие модели Lexus премиального сегмента. Это лишь одна из причин, почему даже самые дешевые автомобили Lexus не попали в данный список. Рейтинг проверенных б/у моделей:

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Daewoo Lanos;

Chevrolet Aveo;

Renault Logan;

Volkswagen Passat B5;

Skoda Octavia II.

Хоть возраст вышеперечисленных моделей превышает 10 лет, высокое качество сборки и относительная дешевизна ремонта делают их приоритетными для автолюбителей. Желающего сэкономить также смогут заинтересовать такие модели: Skoda Felicia, Volkswagen Golf V, Nissan Almera Classic, Ford Fiesta 3, Hyundai Accent 3. Это чуть более дорогие и современные автомобили, состояние которых может оказаться лучшим, чем у подержанных Passat B5 и Aveo. А вот популярные BMW и Mercedes-Benz необходимо обходить стороной из-за высокой стоимости ремонта и последующего содержания авто.

На что обратить внимание при покупке

В зависимости от модели б/у автомобиль может иметь специфические неисправности. К примеру, радиатор печки на Lanos, имеющий большой эксплуатационный ресурс, в подержанном авто может подтекать. Общий осмотр покупаемого автомобиля включает проверку работоспособности коробки передач и двигателя, кондиционера, тормозной системы, а также осмотр ходовой. Хорошей идеей станет проверка уровня технических жидкостей, состояния приводных ремней и элементов интерьера (ручки, рукоятки, кнопки, педали, рулевого колеса).

Настоятельно рекомендуем обзавестись толщиномером краски и измерить толщину ЛКП капота, крыльев, дверей и крыши. Серьезное превышение толщины свидетельствует о том, что автомобиль был бит и наспех отремонтирован. Также присмотритесь к кромкам капота, дверей, порогов и крыльев, изучите арки — здесь не должно быть следов коррозии. Чем старше автомобиль, тем выше вероятность, что отдельные его элементы успели сильно проржаветь.