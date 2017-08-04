Какие европейские страны покупают украинские продукты

Экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-июнь 2017 года составил $2,774 млрд и увеличился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Заметно выросли поставки на европейские рынки нишевых и переработанных продуктов с добавленной стоимостью, например: овощей бобовых сушенных — на 86%, томатов консервированных на 12,1% и других", — цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По словам замминистра, среди лидеров-импортеров Нидерланды с долей в общем экспорте в ЕС 17,6%, Испания — 17%, Италия — 13,5%, Польша — 12,1%, Франция — 6,8%, Германия — 6,7% Великобритания — 3,8%, Португалия — 3,3%, Бельгия — 3% и Венгрия — 2,1%

"Сегодня страны ЕС стабильно занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. По результатам первого полугодия 2017 года их доля составляла 34,9%. Общий внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС также увеличился на 24,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил $3,803 млрд. Это конкретный результат действия Соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС", — отметила Трофимцева.

Отметим, что в начале июля 2017 Украина выбрала квоту на беспошлинный экспорт ячменя, ячменной муки, гранул и закрыла основную квоту на второй квартал по курятине.

Сейчас уже полностью использованы квоты на беспошлинный экспорт по 9 группам товаров: мед натуральный, сахар, крупы и муку, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, курятина и по группе зерновых — пшеница, кукуруза и ячмень. Почти полностью использована квота на солод и пшеничную клейковину (98%).