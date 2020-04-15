Арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может быть отменена

Предприниматели, которые арендуют помещения и фактически не могут воспользоваться ими из-за введения карантина, за март должны оплатить только стоимость коммунальных услуг или могут договориться с владельцами недвижимости о полной отмене арендной платы. Эта норма предусмотрена изменениями в Гражданский кодекс, которые парламент принял 13 апреля в законопроекте 3279-д.

Об этом сообщили в Торгово-промыленной палате Украины (ТПП).

По мнению президента ТПП Украины Геннадия Чижикова, введение этой нормы позволяет максимально упростить процедуру урегулирования спорных вопросов. В случаях, когда не удается найти компромисс, предприниматели могут обращаться к системе торгово-промышленных палат для получения сертификата, подтверждающего наличие форс-мажора, и дальше защищать свои права в суде.

"Ранее парламент освободил владельцев земли и недвижимости от уплаты имущественных налогов за март 2020 года. По оценкам Торгово-промышленной палаты, владельцы имущества смогли сэкономить около 2,9 млрд грн. Льгота, предоставленная владельцам имущества-арендодателям, во многих случаях не привела к уменьшению арендной платы для предпринимателей, которые были вынуждены остановить работу на время карантина. Мы обращали внимание властей на этот вопрос и подход к его решению в других странах — льготу по уплате налогов на имущество получают те арендодатели, которые делают существенную скидку для арендаторов на период карантина", — отметил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Согласно новым нормам, арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может быть или вообще отменена, или уменьшена до доли в обязательных платежах арендодателя — платы за землю, налога за недвижимость и коммунальных платежей — пропорционально размеру арендуемой площади.

"Поскольку в марте собственники имущества были освобождены от уплаты налогов, то предприниматели и малый бизнес "на карантине", которые арендуют помещения, должны будут заплатить только за коммунальные услуги. В апреле размер арендной платы для остановленных бизнесов не может превышать доли в плате за имущество и за коммунальные услуги, которые фактически оплатит арендодатель", — отметил Чижиков.

По его словам, вопрос платы за аренду помещений составляет около 95% обращений к системе торгово-промышленных палат.

Президент ТПП Украины отметил целесообразность предоставления местным органам власти права пересматривать размеры платы за землю и налога на недвижимость до конца 2020 года. Согласно существующей практике, размер этих налогов на 2020 год был установлен до 1 июля 2019 года. В случае предоставления такого разрешения, местные власти могли бы предоставлять льготы предпринимателям, которые в этом действительно нуждаются. Сейчас местные власти могут в течение 2020 года изменить только ставку единого налога.

Напомним, что 50% предприятий поддерживают послабления условий карантина.