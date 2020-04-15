Бизнес 1 час назад

Арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может быть отменена

Предприниматели "на карантине", которые арендуют помещения, должны оплатить только стоимость коммунальных услуг или могут договориться об отмене арендной платы

Арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может быть отменена Арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может быть отменена
Фото: Delo.ua

Предприниматели, которые арендуют помещения и фактически не могут воспользоваться ими из-за введения карантина, за март должны оплатить только стоимость коммунальных услуг или могут договориться с владельцами недвижимости о полной отмене арендной платы. Эта норма предусмотрена изменениями в Гражданский кодекс, которые парламент принял 13 апреля в законопроекте 3279-д.

Об этом сообщили в Торгово-промыленной палате Украины (ТПП).

Кратко и по делу в Telegram

По мнению президента ТПП Украины Геннадия Чижикова, введение этой нормы позволяет максимально упростить процедуру урегулирования спорных вопросов. В случаях, когда не удается найти компромисс, предприниматели могут обращаться к системе торгово-промышленных палат для получения сертификата, подтверждающего наличие форс-мажора, и дальше защищать свои права в суде.

"Ранее парламент освободил владельцев земли и недвижимости от уплаты имущественных налогов за март 2020 года. По оценкам Торгово-промышленной палаты, владельцы имущества смогли сэкономить около 2,9 млрд грн. Льгота, предоставленная владельцам имущества-арендодателям, во многих случаях не привела к уменьшению арендной платы для предпринимателей, которые были вынуждены остановить работу на время карантина. Мы обращали внимание властей на этот вопрос и подход к его решению в других странах — льготу по уплате налогов на имущество получают те арендодатели, которые делают существенную скидку для арендаторов на период карантина", — отметил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Читайте также:
Контент-маркетинг во время кризиса или события мирового уровня: 5 приемов

Согласно новым нормам, арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может быть или вообще отменена, или уменьшена до доли в обязательных платежах арендодателя — платы за землю, налога за недвижимость и коммунальных платежей — пропорционально размеру арендуемой площади.

"Поскольку в марте собственники имущества были освобождены от уплаты налогов, то предприниматели и малый бизнес "на карантине", которые арендуют помещения, должны будут заплатить только за коммунальные услуги. В апреле размер арендной платы для остановленных бизнесов не может превышать доли в плате за имущество и за коммунальные услуги, которые фактически оплатит арендодатель", — отметил Чижиков.

По его словам, вопрос платы за аренду помещений составляет около 95% обращений к системе торгово-промышленных палат.

Президент ТПП Украины отметил целесообразность предоставления местным органам власти права пересматривать размеры платы за землю и налога на недвижимость до конца 2020 года. Согласно существующей практике, размер этих налогов на 2020 год был установлен до 1 июля 2019 года. В случае предоставления такого разрешения, местные власти могли бы предоставлять льготы предпринимателям, которые в этом действительно нуждаются. Сейчас местные власти могут в течение 2020 года изменить только ставку единого налога.

Напомним, что 50% предприятий поддерживают послабления условий карантина.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин поддержал программу налоговых каникул для малого бизнеса
Кабмин поддержал программу налоговых каникул для малого бизнеса
Кабмин закрыл еще 10 пропускных пунктов на госгранице
Кабмин закрыл еще 10 пропускных пунктов на госгранице
Экономика Украины больна, но в этой болезни сила
Экономика Украины больна, но в этой болезни сила
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Цены на нефть впервые после соглашения ОПЕК+ пошли вниз

  2. СБУ разоблачила преступную группировку, совершившую 18 терактов в Украине (ФОТО, ВИДЕО)

  3. В США установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19

  4. Первого зама Кличко подозревают в вымогательстве — СБУ задержала посредника

  5. Пожар в Чернобыле: угарный газ завис над Украиной, людям советуют не выходить из дома

Загрузка...