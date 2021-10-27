Какие трубы выбрать для водопровода в бассейне

Водоснабжение — важнейшая часть строительства бассейна. От того, насколько качественно проведена система водоснабжения, зависит срок эксплуатации бассейна. Поэтому важно правильно подобрать трубы для водопровода. В современном мире на смену медным трубам пришли трубы ПВХ, которые имеют более бюджетную цену и простой монтаж без сварки. Помимо этого трубы ПВХ обладают важными преимуществами — это:

устойчивость к коррозии, влиянию УФ-лучей, химическим дезинфектантам;

устойчивость к высокому давлению;

широкий диапазон рабочей температуры: от -5°С до +60°С;

пожароустойчивость;

не меняют физические и химические свойства перекачиваемых жидкостей.

Виды труб ПВХ

Трубы ПВХ делятся на:

Подпишитесь на канал DELO.UA

трубы с раструбом;

трубы без раструба;

гибкие трубы без раструба.

Трубы ПВХ с раструбом

Трубы с раструбом отличаются простым монтажом, при котором не нужно использовать дополнительные детали для крепления. Один конец трубы с раструбом расширен в виде воронки для соединения с прямым концом другой трубы. Такой тип соединения закрепляется специальным клеем. Используйте строительный клей проверенных производителей, например, Bailey. Он обеспечивает стопроцентную гидроизоляцию. Для увеличения прочности склеивания дополнительно используйте праймер Bailey. Аналогичным образом трубы склеиваются с фитингами и другими элементами водопровода.

Трубы ПВХ без раструба

Используйте трубы без раструба для проведения водоснабжения на коротких участках. Монтаж труб без раструба осуществляется с помощью муфт под клеевое соединение.

Гибкие трубы ПВХ без раструба

Такой вид труб применяется для водопровода в углах и поворотах бассейна. Обладая высокой прочностью и устойчивостью к разрывам, гибкие трубы идеально подходят для использования в труднодоступных местах. Гибкие трубы без раструба отличаются простым монтажом, который проводится с помощью клея и фитингов без сварочных работ.

Рекомендации по выбору труб ПВХ

В зависимости от типа соединения трубы ПВХ делятся на:

трубы с клеевым соединением;

трубы, которые соединяются с помощью уплотнительных колец.

Мы рекомендуем использовать трубы с клеевым типом соединения: они более герметичны и долговечны, чем трубы с уплотнительными кольцами. Срок службы труб ПВХ с клеевым соединением составляет более 50 лет.

Трубы ПВХ — это идеальное соотношение качества и цены. Отдайте предпочтения проверенным производителям: Era, Aquaviva, Lareter. Выберите качественные трубы ПВХ, и вы обеспечите бассейну надежное и долговечное водоснабжение.