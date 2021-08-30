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Каким должен быть автомобильный аккумулятор

Если у вас есть авто, может возникнуть потребность в замене батареи. Как правильно выбрать АКБ

Каким должен быть автомобильный аккумулятор Каким должен быть автомобильный аккумулятор

Батарея — один из значимых расходников в любой машине. Без аккумулятора транспорт не заведется, приборы не будут работать, не запустится и разное электрооборудование. За состоянием АКБ надлежит следить, однако даже у бережливого человека аккумулятор со временем станет негодным.

Если это уже случилось — надо покупать новую батарею. Появляется вопрос, как выбрать ее правильно. Стоит узнать цены аккумуляторов, их технические характеристики и найти такую АКБ, которая прослужит долго.

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Основные технические характеристики

Для любого владельца автомобиля имеет значение ряд характеристик:

  • Емкость аккумулятора. От нее зависит, сколько проработает батарея.
  • Пусковой ток. Чем он выше, тем проще будет запустить двигатель в морозную погоду.
  • Бренд. Компании из Европы предлагают технологичные аккумуляторы. Можно приобрести и недорогой вариант, главное — выбирать с умом.
  • Напряжение. У гелевых аккумуляторов несколько больше, чем у кислотных.
  • Срок хранения. Стоит обратить внимание на время производства батареи, если она в магазине уже очень долгое время, стоит присмотреться к более новым вариантам.

Также обратите внимание на гарантийный период.

Будьте бдительны и посещайте только проверенные магазины — не стоит брать дешевые китайские аккумуляторы, покупайте надежные АКБ.

Какой компании аккумулятор приобрести

На рынке есть разные предложения — чешские, немецкие, японские. Цены разные. Например, АКБ Varta емкостью 41 А/ч будет стоить 1330 гривен, а предложение от Bosch емкостью 45 А/ч обойдется в 1420 гривен. Срок службы качественного современного аккумулятора составляет 3-4 года. Если же правильно его обслуживать, время эксплуатации может быть значительно больше.

Гибридный или кальциевый

Ранее в пластинах была сурьма, теперь ее заменили на кальций. Он дает возможность свести к минимуму испарение воды в электролите. Не следует доводить аккумулятор до глубокого разряда — это негативно влияет на емкость батареи.

В гибридных АКБ сочетаются две технологии сразу — в пластинах применяют кальций и сурьмянистый свинец. В результате получается решение с относительно невысокой стоимостью.

Избегайте подделок от неизвестных китайских производителей — только аккумуляторы от проверенных компаний способны нормально проработать долгое время. С такой батареей авто нормально запустится в мороз, с запуском холодного двигателя не будет никаких проблем.

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