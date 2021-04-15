Недвижимость 60 минут назад

Каким должен быть офис будущего, чтобы в него хотелось вернуться после карантина 

Офис после пандемии — это пространство социализации и коллаборации, где все продумано для комфорта главного "движка" любого бизнеса — человека. Вынужденно протестировав формат удаленной работы, многие компании вновь ищут место силы для своей команды

Каким должен быть офис будущего, чтобы в него хотелось вернуться после карантина  Каким должен быть офис будущего, чтобы в него хотелось вернуться после карантина 
Партнерский материал

К современным офисам выдвигают повышенные требования по организации пространства юнитов, качеству инженерии и наполнению инфраструктуры, а выгодная локация и транспортная доступность остается константой при выборе бизнес-центра.

Рассказываем, как выбрать помещение под офис на примере бизнес-центра М8 в Печерском районе Киева от компании "Интергал-Буд". 

Кратко и по делу в Telegram

1. Локация и правильное месторасположение

Логистические факторы и месторасположение уже не первый год сражаются с арендной ставкой за пальму первенства в перечне важный критериев при выборе офиса. Независимо от масштаба бизнеса, время в пути сотрудников к офису, как и удобный маршрут для партнеров и клиентов на встречу, играет значимую роль.

Расположение в центральном деловом районе Киева в 5 минутах ходьбы от метро "Арсенальная" сразу же прибавляет десять очков сверху для БЦ М8. Расстояние к станциям метро "Кловская" и "Печерская" составляет порядка 1,5 км, а это значит, что у резидентов есть доступ сразу к двум из трех веток столичного метрополитена. 

Офисное здание класса "А" прописалось по адресу улица Московская, 8Б. Эта локация беспрепятственно и быстро позволит добраться к ключевым магистралям города, к Правительственному кварталу и другим деловым кластерам, знаковым объектам столицы. К тому же, для автомобилистов предусмотрен вместительный подземный паркинг на 145 мест, наземная парковка на территории и зарядки для электрокаров. 

Именно расположение БЦ М8 в центре города дает возможность для активной социальной жизни вне работы. Это сложившийся образ жизни современного человека, который он ценит. А еще одно правило корпоративного мира гласит: соблюдай баланс личных и бизнес-интересов, чтобы команда сохраняла высокую эффективность, ведь это напрямую влияет на бизнес-показатели. 

2. Инфраструктура и среда обитания 

Инфраструктура бизнес-центров из фактора второстепенной значимости уже давно вышла на передний план. Чтобы сделать офис продуктивным местом для работы, нужно предусмотреть полезные решения и функции, которые закроют все ежедневные потребности. Ведь здесь человек проводит большую часть времени — с понедельника по пятницу круглый год.

Особую ценность для резидентов приобретает органичное бизнес-окружение и наличие всей необходимой инфраструктуры в непосредственной близости. 

БЦ М8 в плане комфортного соседства повезло: к креативному общественному пространству на территории бывшего завода "Арсенал" с ресторанами, сквером и общественной зоной неспешным шагом около 3-5 минут, а в радиусе до 1 км есть спортивные клубы с бассейном, известные салоны красоты, брендовые магазины, отделение банков, нотариусы, рестораны и уютные кофейни.

Да и с инфраструктурой внутри проекта у арендаторов не возникнет вопросов. Девелопер запроектировал в составе здания коммерческие помещения свободного целевого назначения, где откроются VIP отделение банка, ресторан с бизнес-ланчами, химчистка и продуктовая лавка.

3. Особенности архитектуры и планировочных решений

Современный офис — это борьба за талантливых сотрудников. Им особенно важна комфортная атмосфера для продуктивной работы. Именно поэтому при проектировании БЦ М8 во главу угла ставили человека и его потребности, пожелания, ожидания от качественного рабочего пространства, а не просто бизнес-цели. 

Длина здания высотой 6 этажей составляет около 120 метров, архитекторы предусмотрели три коммуникационных блока и три бытовых. Высота потолков составляет от 3 до 4 метров, планировка первого этажа позволяет сделать антресоль, есть входы с улицы. В холле первого этажа расположено большое стильное лобби с зоной ресепшн и кафетерием. Общая площадь проекта — 18 тысяч м2. 

БЦ М8 киев

БЦ М8 полностью готов и введен в эксплуатацию. Часть офисов уже сданы в аренду, но небольшой процент площадей все еще ждет своего резидента. Бизнес-центр уже закрепил за собой статус престижного делового кластера, в котором стремятся работать как украинские, так и иностранные компании. 

Офисы сдаются с выполненными подготовительными работами: выполнены штукатурка, фальшпол, что позволяет свободно планировать помещения, и подводы коммуникаций. Управляющая компания готова взять на себя ремонт любого уровня сложности, разработав индивидуальный дизайн-проект под запросы арендатора. 

4. Гибкость пространств и качество инженерии

При выборе бизнес-центра важно оценить гибкость пространства — возможность максимально быстро и с минимальными финансовыми издержками менять конфигурацию офиса в ответ на внутренние запросы или резкие изменения на рынке. 

Гибкие планировочные решения от 140 м2 до 3 500 м2, когда весь этаж закрывается под одну компанию, позволяют использовать площадь в новом офисе максимально эффективно, исходя из внутренних потребностей бизнеса. При желании можно организовать любой формат: open space, классическую кабинетную систему или гибкий офис. 

В бизнес-центре М8 установлены премиальные лифты KONE, витражные окна Reynaers, мультизональная VRV-система кондиционирования, качественная приточно-вытяжная вентиляция, есть своя котельная. 

Именно благодаря своей локации, продуманной архитектуре и пространственному планированию, насыщенной инфраструктуре и качественной инженерии БЦ М8 класса "А" является привлекательным местом для компаний, которые ценят психологический микроклимат и комфорт своих сотрудников.   

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