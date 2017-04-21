Какую прибыль получила "Укрзализныця" по итогам 1 кв. 2017 года

21 апреля 2017, 14:58
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Первый квартал 2017 года "Укрзализныця" закончила с положительным финансовым результатом, увеличила объемы перевозок пассажиров и грузов

Какую прибыль получила Увеличить картинку

За 1 квартал 2017 ПАО "Укрзализныця" (УЗ) получило положительный финансовый результат, тогда как за соответствующий период прошлого года общество имело отрицательный финансовый результат — убыток более 2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении УЗ.

Доходы за 1 квартал 2017 г. составили 18,9 млрд грн. (+10,3% год к году). При этом доходы от перевозок составляют 16,5 млрд грн. (+20,6%).

Затраты компании уменьшились на 0,6 млрд грн. (-3,3%). Затраты на перевозки составили 15,4 млрд грн. (+14,3%). EBITDA составляет 5,1 млрд грн.

"В 1 квартале 2017 года нам удалось увеличить объемы перевозок грузов на 5,9% до 82,7 млн тонн и пассажиров на 3,7% до 46,6 млн человек. Грузооборот увеличился на 10,6% и составил 48009,8 млн ткм, а пассажирооборот вырос на 8% и составил 5870,3 млн пас-км. Сегодня сказываются усилия правления и коллектива по улучшению эффективности работы и операционной деятельности компании", — цитируется председатель правления общества Войцех Балчун.

В сообщении уточняется, что пассажирские перевозки остаются убыточными — получено 2,9 млрд грн. (+ 0,4 млрд грн. год к году)

Среднесписочная численность работников ПАО "Укрзализныця" за 1 квартал 2017 г. — 281,2 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата составила 6444,4 грн. (+1332,1 грн или +26% к 1 кв. 2016 года).

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця , железная дорога , инфраструктура , войцех балчун

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