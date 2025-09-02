Кар’єра — це проєкти, в яких ти виріс сам і допоміг вирости іншим: історія Олександри Компанець, МХП

Компанії потребують людей, які мислять масштабніше за власну роль. Коли у 2011 році Олександра Компанець прийшла в МХП аналітикинею, то не мала досвіду у бюджетуванні. Проте мала здатність ставити правильні запитання і бачити перспективу. Уже за кілька місяців це переросло у нову посаду, а далі — в роль керівниці відділу розвитку бізнесу партнерів-франчайзі у дирекції з розвитку бізнесу клієнтів, чиє завдання — надавати експертну підтримку партнерам, з якими працює МХП: і тим, хто продає продукцію компанії, і тим, хто допомагає її виробляти.

Історія Олександри — приклад особистого розвитку й водночас ілюстрація, як через лідерство окремої фахівчині трансформуються процеси напряму. Разом з тим це приклад, що МХП — компанія, в якій амбіції отримують ресурси та повноваження, і працівники можуть будувати карʼєру або зростаючи в одній сфері, або змінюючи спеціальності. Олександра, яка прийшла в компанію 13 років тому, попрацювала в низці проєктів — від розбудови аналітичних звітів до створення системи оцінки зрілості партнерів за ключовими напрямами: фінанси, логістика, продажі та HR.

Як їй вдалося зрости у великій компанії? Які риси допомогли на цьому шляху? І на яких принципах будується сильна команда? Далі — історія Олександри Компанець

Від аналітикині до керівниці відділу

Я працюю в МХП вже 13 років. Наразі очолюю відділ розвитку бізнесу партнерів в Управлінні по роботі з франчайзі. Ми не просто супроводжуємо партнерів — ми допомагаємо будувати ефективний бізнес разом із ними.

Коли я починала свій кар’єрний шлях, то розуміла, що варто обирати велику компанію з можливостями для розвитку, де можна познайомитися з різними напрямами і знайти те, що справді резонує. Саме так у 2012 році я приєдналася до МХП на посаду аналітикині і розпочала свій шлях.

Потім був декрет і повернення у 2016 році вже на нову роль — молодшого фахівця з бюджетування. На той момент досвіду в цій сфері не було. Але я точно знала: хочу розвиватись та зростати. Підійшла до керівника з конкретним запитом: що мені потрібно вивчити та що треба посилити, щоб перейти на вищу позицію? Склала собі список хард-скілів, паралельно навчалась, брала додаткові завдання — бо для мене додаткове навантаження завжди було про розвиток. Як результат — десь через пів року я вже обійняла бажану роль у відділі бюджетування.

Це навчило мене: проактивність і бажання вчитися відкривають двері. Навіть без початкового досвіду можна швидко рости, якщо ставити чіткі цілі і працювати на них.

З 2019 по 2020 рік я працювала в новоствореному відділі управління дохідністю. Ми розпочали будували його буквально з нуля — створювали аналітичні підходи, звітність, яка дозволяла водночас і збільшувати продажі, і зберігати дохідність каналів. Ми створювали механіки, які були корисні як нам, так і нашим партнерам. В цьому і є основна функція дирекції CBD (Customer Business Development), де на першому плані не транзакційні відносини, а ефективне партнерство зі спільними цілями, в якому МХП зростає разом із партнерами.

В цей період я зрозуміла, що створення нових процесів — це вміння поєднувати баланс між прибутковістю та зростанням. Саме цей баланс є ключовою компетенцією в бізнесі.

Шлях до роботи з франчайзі

У 2020 році мене запросили до мультифункціональної команди, яка займалася розвитком франчайзингових партнерів. Спершу я була фахівцем з фінансів, який детально занурився в поточні бізнес-процеси партнерів та надавав їм консалтингові рекомендації на базі проведеного аналізу та з урахуванням кращих практик. Для партнерів ця послуга була безкоштовною — і цей підхід показував, що наша філософія CBD працює, бо це була вигідна для обох сторін співпраця на основі довіри та підтримки. З часом робота мультифункціональної команди трансформувалась у відділ з розширенням кількості експертів під моїм керівництвом.

Цей етап показав мені, що партнерство — це не лише слова, а конкретні дії і підтримка. Взаємна користь і відкритість допомагають зростати разом і створювати довготривалі відносини.

З листопада 2023 року я очолюю відділ розвитку бізнесу партнерів в Управлінні розвитку бізнесу партнерів. Ми не просто відкриваємо нові магазини — ми будуємо сучасний та ефективний ритейл з підтримкою висококваліфікованих фахівців по всім напрямам (архітектори, технічні фахівці, трейд-маркетологи, маркетологи та CBD), які працюють в компанії МХП. Я вивчила багато цікавих та нових для мене до того нюансів починаючі від технічних моментів магазинного будівництва, підбору обладнання, врахування Customer Journey Map та закінчуючи впровадженням обов'язкової оцінки локації для її акцептації, що допомагає нам вибирати найкраще розташування для нового магазину.

З досвіду розумію: щоб керувати процесом, потрібно глибоко розуміти всі його деталі. Це допомагає приймати виважені рішення і будувати системний бізнес.

Для мене розвиток не обмежується лише посадовими обов’язками. Постійний розвиток — одна з ключових цінностей МХП і для мене вона означає вихід за межі функціоналу, готовність брати більшу відповідальність, занурення в суміжні напрями й розширення своїх горизонтів. Саме так народжуються лідери, які управляють великими бізнесами.

І саме в МХП зростають такі лідери — завдяки постійній роботі над собою, ініціативності й готовності брати на себе більше.

Секрет успіху

Кожен мій проєкт у МХП був точкою росту. Я не сприймаю задачі як роботу заради роботи. Я бачу в кожній людині, кожному проєкті можливість навчання. Вчуся у своїх колег — від аналітиків до проєктних менеджерів.

Моя сильна сторона — це систематизація. Я не люблю хаос і бездумну рутину. Мені важливо, щоб процеси були прозорими, структурованими, ефективними. Я завжди налаштована на результат, але не заради показників, а заради реального впливу. Для мене мета не в тому, щоб бути керівником. Мета — побудувати ефективний проєкт, який працює. Саме прагнення до порядку й ефективності ще на початку карʼєри в МХП, коли я працювала у відділі бюджетування, підштовхнуло мене систематизувати всі внутрішні процеси — і завдяки цьому вдалося оптимізувати роботу команди та значно прискорити виконання задач.

Не просто почути, а зрозуміти

У команді я перш за все створюю середовище, в якому кожен співробітник може розкрити себе. Я працюю з дуже різними людьми. Моя задача як керівниці — бути зрозумілою для кожного, налаштувати комунікацію так, щоб вона була ефективною, і щоб людина не просто чула, а розуміла, який результат від неї очікую і до чого ми йдемо разом.

Мене мотивують досягнення, масштаб і сенс. Мене надихає розуміння, що моя робота приносить користь іншим. Бо МХП — це не просто про продажі. Це про продовольчу безпеку, про партнерство, про розвиток українського бізнесу. І якщо в результаті нашої роботи партнер стає сильнішим — виграє не тільки він, а й споживач, і громада, і країна.

Якщо вже говорити про кар’єрний успіх, то для мене це – коли люди пам’ятають спільну роботу і результати, а не просто посаду. Якщо б мене спитали, яке місце роботи я б порадила для побудови кар’єри, то це однозначно МХП. Тут цінують наполегливу працю, і кожен має змогу розвиватися.

Щоб скористатися цими можливостями, потрібно залишатися відкритим до нового, не боятися викликів і зберігати позитивний настрій — це допомагає не лише в роботі, а й у житті загалом. Дізнатися більше про актуальні можливості та вакансії в МХП можна на сайті.