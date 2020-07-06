Катерина Машевская: "Любой кризис — это шанс диверсифицировать будущие риски"

Игорный рынок Украины находится сейчас под пристальным вниманием общественности и политиков. В декабре прошлого года Кабинет министров Украины признал нелегальными все букмекерские точки, лидеры рынка были вынуждены полностью уйти в онлайн. Международная беттинговая компания Favbet открыла свои европейские сервисы для Украины, а букмекер "Фаворит Спорт" прекратил свою работу в Украине.

Сейчас игорщики ждут принятия профильного законопроекта и говорят о том, что готовы сотрудничать с государством. ВРУ потратила практически всю прошлую неделю на рассмотрение поправок, но до голосования дело не дошло. Депутаты вернутся к "игорке" на следующей пленарной неделе.

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Директор по коммуникациям Favbet Катерина Машевская рассказала о перспективах его принятия и убытках рынка за последние полгода.

Следили за ходом рассмотрения поправок в парламентском зале? Как оцениваете поток негатива?

– По сути, все три дня обсуждений можно свести к нескольким тезисам: появление "одноруких бандитов" в каждом свободном помещении, детских садиках и школах; резкое увеличение количества игрозависимых людей; увеличение объема теневого оборота денежных средств. За всеми этими эмоциональными манипуляциями и громкими лозунгами кроется одно — нежелание разобраться в том, как устроен и функционирует рынок гемблинга.

Мы со своей стороны видим обратную сторону медали на примере работы в странах Европы. Цивилизованный легальный подход и коммуникация не несут за собой ничего плохого. В Европе беттинг и казино являются нормальными способами проведения досуга.

А вот отсутствие профильного закона в Украине приведет к тому, что появятся нелегальные точки, которые не будут нести никакой ответственности ни перед игроками, ни перед государством. И об этом стоит подумать нардепам.

Далее, в бюджет страны этого года заложены поступления от лицензионных платежей и налоговых поступлений, которых сейчас нет. В сессионном зале говорили о том, что пенсии индексируются минимально и недостаточно средств выделяется на борьбу с пандемией и стихийными бедствиями. Логика противоречий, я думаю, ясна.

Также государство само себя лишает поступления внутренних и внешних инвестиций. Гемблинг — привлекательная отрасль для западных инвесторов и ИТ разработчиков, и у них есть желание вкладывать в Украину. Например, в случае положительного исхода законодательной эпопеи, Favbet готов инвестировать в Украину несколько миллионов долларов и это без учета лицензионных платежей.

Наш основной посыл, который мы уже несколько месяцев пытаемся донести власти, в том, что мы хотим быть надежным и долгосрочным партнером, но нам нужно легальное поле и прозрачные условия.

Ваши юристы входили же в рабочую группу по подготовке нескольких версий законопроекта, разве ваши интересы не были учтены?

– Что значит учтены чьи-либо интересы? Наши юристы принимали участие в обсуждениях, имея за плечами 20 лет работы в Украине и большой европейский опыт работы в беттинге и казино. Favbet имеет опыт оперирования физическими казино, мы с нуля разворачивали онлайн площадки. В Европе все законодательные механизмы отлажены, отработаны годами, в этом смысле в Украине не нужно изобретать велосипед. Уверена, что такую же позицию озвучит любая международная беттинговая компания, которая заинтересована в работе тут.

В Раде законопроект называли чуть ли не опасным для общества...

– Есть рынки, во главе которых лежит одно единственное понятие — ответственность. В нашем случае это "ответственная игра" и защита от лудомании. В самом начале мы говорили о том, что эти принципы чужды нелегальным операторам. А мы целиком и полностью понимаем опасения общества, т.к. Украина пережила этап "одноруких бандитов", и проблема игровой зависимости стояла очень остро.

Favbet в первую очередь заинтересован в том, чтобы игра была безопасным элементом досуга, частью спортивных событий. Наличие закона обеспечит защиту прав и интересов игроков.

Политика Responsible Gaming — обязательное условие работы всех легальных гемблинг операторов, и включает в себя целый комплекс мероприятий от мониторинга поведения игроков до специальных служб психологической помощи для тех, кто не может справиться с проблемой зависимости самостоятельно. Например, в Favbet игроки могут самостоятельно поставить на паузу аккаунт, ограничить свой лимит и так далее.

Вы согласны со стоимостью лицензий?

– В игорке априори не может быть дешевых лицензий, это сложный, технологичный, дорогой, и, самое главное, высокорисковый бизнес. И стоимость лицензий должна быть первым барьером для тех, кто думает стереотипно "срубил куш и пошел дальше".

Сколько в деньгах потеряла компания после закрытия букмекерских точек?

– Много, до 40% от оборота и это только прямых убытков. Нам пришлось очень быстро менять акценты в букмекерской работе, руководство компании приняло решение открыть для Украины международные сервисы Favbet, поскольку в первую очередь мы несем ответственность перед игроками. Сейчас Favbet оперирует в рамках международного игорного законодательства на основании европейских лицензий.

Но нет худа без добра, и минимальные инвестиции в развитие кибер, е-спорта, стримов игрового контента принесли свои результаты. Средний прирост аудитории в этом направлении за последние полгода составляет 40%, и тренд роста будет сохраняться минимум до второй половины 2021 года. Даже с учетом отмены всех спортивных событий из-за COVID19, компания наращивает обороты в общехолдинговом разрезе.

В целом букмекерский рынок будет убыточен в 2020 году?

– Это неизбежно. Сегмент ставок на оффлайн события провалился, и чтобы восстановиться потребуется не меньше года. Тенденции рынка — развитие нестандартных ставок (резонансные общественные и политические события, например), киберспорта, различных стримов. Но любой кризис — это новые возможности и шанс диверсифицировать будущие риски.

Зачем компании понадобилось создавать благотворительный фонд в Украине, когда легализации еще нет?

– Это не связанные между собой истории. Внутри компании проект Favorit Foundation появился давно, и, по сути, объединил в себе опыт реализации социальных проектов. В данный момент фонд является самостоятельной структурной единицей, никак не коррелирует с коммерческой деятельностью компании, Favbet является лишь основным финансовым донором.

Favorit Foundation работает с детьми и молодежью, создавая инфраструктуру для их личностного и спортивного развития. В портфеле фонда будут отдельные проекты, нацеленные на культуру и искусство.

Конечно же у фонда есть своя символическая миссия: мы хотим на деле продемонстрировать свою ответственность и абсолютно искреннее желание помогать обществу решать насущные проблемы.

К сожалению, в Украине корпоративную благотворительность продолжают воспринимать как элемент маркетинга компании. Мы выстраиваем работу Favorit Foundation по мировым стандартам: со своей независимой структурой, наблюдательным советом и прозрачной отчетностью.

Как оцениваете шансы на принятие закона в ближайшем будущем?

– Надеюсь, что в рамках ближайшей пленарной недели, у депутатов все-таки дойдут руки до рассмотрения законопроекта во втором чтении, и не смотря на все риски, манипуляции и разночтения он будет принят.