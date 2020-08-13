Транспорт 50 минут назад

Казахстан возобновляет авиасообщение с Украиной

В Казахстане решили снова возобновить авиаперелеты в ОАЭ, Египет, Украину, Беларусь, Россию, Германию и Нидерланды

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

С 17 августа Казахстан решил возобновить авиарейсы в Украину. Об этом говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передают "Українськi Новини".

"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

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По информации агентства, министерство совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработало вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов.

Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование).

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Ранее сообщалось, что британский лоукостер EasyJet получил разрешение итальянской службы гражданской авиации (Enac) на полеты из Италии в Украину.

Кроме этого, немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о возобновлении с 7 сентября прямых регулярных пассажирских рейсов из Мюнхена в Киев.

Перед этим турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиарейс Стамбул — Херсон.

Ранее Turkish Airlines объявила о продлении отмены всех международных и внутренних рейсов до 27 мая включительно.

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