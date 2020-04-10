Каждая семья сэкономила около 1600 грн в прошедшем отопительном сезоне — Киевтеплоэнерго

Завершение отопительного сезона в этом году проводилось в условиях, приближенных к экстремальным:" Киевтеплоэнерго", которое кроме тепла для Киева, производит также электроэнергию для ОЭС Украины, синхронно с потеплением завершило отопительный сезон за три дня. Об этом Delo.ua рассказал генеральный директор КП "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд.

Как известно, учитывая экономическую ситуацию и потепление, отключение тепла в Киеве по распоряжению мэрии началось 5 апреля, и на сегодня отопительный сезон в столице считается официально завершенным.

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"Фактически мы свернули всю централизованную систему теплоснабжения за три дня", — рассказал Бинд.

По его словам, прошедший отопительный сезон запомнится тремя вещами:

➡️ Эта зима была на 2 градуса теплее предыдущей. Киев потребил на 10% меньше газа, чем в прошлом году. А тепла произвели на 15% меньше.

➡️ Благодаря прошлогодней модернизации и рациональному управлению теплосетями в этом отопительном сезоне количество повреждений теплосетей снизилась на 10%.

➡️ За март благодаря привязке к актуальной цене газа киевляне в отопительном сезоне сэкономили 1,5 млрд грн. Каждая семья сэкономила около 1600 грн в зависимости от площади квартиры.

"Однако, мы уже чувствуем признаки экономического спада. По сравнению с февралем платежи за услуги отопления и горячего водоснабжения уменьшилась на 15%", — отметил Вячеслав Бинд.

Директор КП "Киевтеплоэнерго" также рассказал о том, как предприятию пришлось реагировать на новые вызовы, связанные с карантином.

"В условиях карантина энергетики стали третьим, не слишком заметным, но жизненно важным, фронтом борьбы с распространением COVID-19. Поэтому принять немедленные меры для обеспечения безопасности людей, которые управляют энергетикой города, было нашим главным заданием. Если на ТЭЦ вдруг не выйдет смена или дома или на больничном останутся важные, с точки зрения производственного процесса, специалисты, или вдруг мы получим информацию о болезни кого-то одного из аварийной бригады и будем вынуждены изолировать всю смену, — это может иметь драматические последствия", — отметил он.

Поэтому все сотрудники "Киевтеплоэнерго" получили необходимые средства индивидуальной защиты, а также спецбилеты на проезд в общественном транспорте. Также в компании были внедрены регламенты дезинфекции всех объектов — от ТЭЦ до офисных помещений. Особого внимания требует мусоросжигательный завод "Энергия", который утилизирует четверть отходов столицы. "Сейчас мы изучаем возможности масштабной дезинфекции предприятия с привлечением малой авиации", — рассказал руководитель предприятия.

Вместе с тем ради безопасности были переведено в онлайн предоставление большинства услуг "Киевтеплоэнерго". "Мы разработали новый алгоритм дистанционного предоставления наиболее распространенных услуг. Во время ограничительных мер, не выходя из дома киевляне могут распломбировать счетчик, поставить его на коммерческий учет и пройти процедуру контрольного снятия показаний. Для этого понадобится доступ в Интернет и смартфон или компьютер. Клиенту необходимо по электронной почте прислать необходимые данные и получить услугу. Мы сказали клиенту: мы понимаем ситуацию, мы готовы доверять, все оплаты — только онлайн. Мы работаем, а вы оставайтесь дома", — подчеркнул Вячеслав Бинд.

Он призвал также всех киевлян пользоваться личными кабинетами и платить за тепло и все коммунальные услуги онлайн. Особенно это касается людей старшего возраста, которые привыкли оплачивать в банках бумажные платежки.

"Научите своих старших родственников рассчитываться онлайн, помогите соседям пожилого возраста. И главное — оставайтесь дома и берегите себя и своих родных", — резюмировал Вячеслав Бинд.

СПРАВКА

КП "Киевтеплоэнерго" — это 2,7 тысяч км теплосетей, две теплоэлектроцентрали, 200 котельных и единственный в Украине мусоросжигательный завод, который утилизирует 25% мусора мегаполиса. На предприятии работают более 8 тысяч человек, из них около 7 тысяч — оперативный персонал, который не может работать дистанционно. На удаленную работу была переведена большая часть офисного административного персонала.