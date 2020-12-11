Каждый пятый предприниматель признался, что повышал цены перед "Черной пятницей" — опрос

Платформа для продажи товаров на украинских площадках Hubber опросила интернет-магазины и поставщиков товаров об итогах распродаж в "Черную пятницу" в 2020 году.

Как сообщает AIN.ua, выяснилось, что 20,9% опрошенных заранее увеличивали цены, чтобы потом сделать скидки.

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При этом 28,6% оказались крайне недовольны результатами "Черной пятницы" в 2020 году: они ожидали, что продаж будет намного больше. В то же время лишь 3,2% высказали ровно противоположную оценку.

Относительное большинство предпринимателей — 36,1% — вводило скидки в размере 10-20%. Минимальные скидки в 5-10% сделали 18% опрошенных. Более чем вдвое удешевляли товар 6,3%, а с другой стороны — вообще никаких скидок не делали 4,3% бизнесменов.

Средняя сумма чека в "Черную пятницу" у относительного большинства опрошенных (35,7%) составила лишь 500-1000 грн. У 9,5% она вообще была минимальной, на уровне 50-100 грн. В свою очередь, более 3000 грн покупатели в среднем оставляли у 6,2% респондентов.

Самым продаваемым товаром на украинских маркетплейсах, несмотря на скидки в "Черную пятницу", все равно стал пульсоксиметр.

Топ-5 категорий в целом выглядит так: средства индивидуальной защиты и медицинские приборы, одежда и обувь, косметика и парфюмерия, бытовая техника, электроника.

По сравнению с обычной неделей, рост продаж в общем составил +320%. По бытовой технике относительно предыдущих недель рост составил от +250% (холодильники) до +450% (телевизоры).

Всего в исследовании Hubber участвовали 182 владельца бизнеса (100 поставщиков и 82 магазина).

Напомним, ранее рекламное агентство Postmen провело исследование, выяснив, что 64% украинцев безразличны к скидкам на "Черную пятницу".