Каждый второй украинец выступает за отмену акцизного сбора на импорт б/у авто — соцопрос

Более половины украинцев (54%) выступают за отмену акцизного налога и возрастного коэффициента на импорт подержанных авто в Украине. Таковы результаты исследования КМИС, проведенного в мае 2020 года по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Социологи опросили 2000 совершеннолетних украинцев со всей страны за исключением неподконтрольных Украине территорий Крыма, Луганской и Донецкой областей.

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В ходе опроса выяснилось, что только 22,7% не против действующих ставок на ввоз б/у машины, в то же время пятая часть респондентов вовсе не имеет на этот счет точки зрения.

При этом абсолютное большинство украинцев (82%) полностью или частично считают, что автомобиль должен быть доступным каждой семье, и только менее 12% не согласны с этим утверждением — из-за негативных явлений, связанных с использованием машин.

Также социологи подняли вопрос, чьи интересы в первую очередь должно отстаивать правительство: половина (50,4%) заявила, что власть должна действовать в интересах украинского потребителя, и только 12,2% уверены, что прежде всего — интересы отечественного производителя. А вот 22% отметили, что не нужно занимать ни одну из сторон.

Основными преимуществами от снижения цен на автомобили в стране опрошенные видят следующее: машина позволяет найти работу далеко от дома (76,2%), позволяет меньше времени проводить в общественном транспорте (72,3%) и чаще путешествовать (72,2%).

Интересно, что большинство сторонников всех парламентских партий согласны с тем, что автомобиль должен быть доступным каждой семье: в "Слуге народа" таких 85%, в ОПЗЖ — 85,7%, в "Европейской солидарности" — 77,1%, в "Батькивщине" — 79,7%, а в "Голосе" — 67,4%.

Также большинство сторонников четырех парламентских партий выступают за отмену акциза и возрастного коэффициента на импорт автомобилей: "Слуга народа" — 62,3%, ОПЗЖ — 56,6%, "Европейская солидарность" — 51,4%, "Батькивщина" — 54,3%. А вот в партии "Голос" количество противников снижения стоимости растаможки авто превышает сторонников: 37,8% против 31,8%.

В то же время по мнению большинства избирателей "Слуги народа" (59%) и "Батькивщины" (58,8%), если интересы украинского производителя противоречат интересам потребителей, то правительство должно быть на стороне потребителей. Среди электората ОПЗЖ (49,3%) и "Европейской солидарности" (46,3%) эта позиция занимает первое место среди других вариантов ответов. И только среди избирателей "Голос" преобладает мнение, что правительство не должно становиться ни на одну из сторон (41%).