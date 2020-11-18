Kernel предложил аграриям новый формат партнерства — без обязательного выкупа 10% доли

По запросу аграриев Kernel адаптировал платформу Open Agribusiness. Теперь партнерами могут стать агрокомпании всех форм собственности, а продажа 10% доли стала добровольной.

Об этом в интервью Latifundist.com сообщил руководитель проекта Сергей Витер.

Ранее участники VIP-клуба Open Agribusiness Kernel получали финансирование, ТМЦ по выгодным ценам, доступ к технологиям взамен на продажу 80% урожая и 10% доли агропредприятия.

"Мы много слышали на рынке страхов, что Kernel сможет поглощать компании благодаря этим 10%. Для нас это не самоцель, поэтому спокойно решили эту опцию сделать добровольной. Теперь проект существует в двух форматах, которые отличаются друг от друга", — рассказал Сергей Витер.

Новый формат сохранил все преференции для партнеров: сниженные цены на семена, СЗР, удобрения, агрономический консалтинг, финансирование рабочего капитала в размере $300/га. В отличие от VIP-клуба, где такое финансирование стоит до 10% годовых, в новой модели сумма составляет 11%, плюс аграрии не выплачивают дивиденды.

Для всех партнеров Open Agribusiness Kernel изменилась формула расчета стоимости агроконсалтинга. "Раньше стоимость подразумевала дисконт от тонны проданного нам урожая. Цифра дисконта составляла 3-4% на тонне. Сейчас мы предложили партнерам по итогам года выплачивать нам вознаграждение в диапазоне $15-25 на гектар. Эта формула аграриям удобнее, чем дисконт от тонны зерна", — добавил руководитель проекта.

По его оценке, аграрии позитивно оценили нововведения: в обновленный VIP-клуб без продажи 10-процентной доли в ближайшее время войдут 47,7 тысяч га. "Мы никогда не претендовали на управление. Мы хотим стимулировать самого заинтересованного и мотивированного человека — собственника — развивать его предприятие. Поэтому готовы найти решения, которые позволят еще больше повысить эффективность компании-партнера", — сказал Сергей Витер.

Для этого Open Agribusiness Kernel решает три ключевые проблемы агропредприятия: выгодно закупить посевной материал, средства защиты растений и минеральные удобрения, а также выгодно продать урожай, повысить доходность производства.

"Приведу пример: вот мы пытаемся вести беседу с аграрием в течение часа. Из этого времени мы говорим на самом деле 15 минут, а 45 минут он отвечает на телефонные звонки, так как занимается поиском денег. Мы говорим аграриям: "Успокойтесь, перестаньте бегать и займитесь лучше технологией". Участник проекта получает доступ к точному земледелию, исследованиям, ко всему, чем мы пользуемся, даже к подходам", — рассказал руководитель проекта.