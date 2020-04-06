Kernel входит в турбулентный для экономики период с сильной позицией на рынке

Менеджмент Kernel провел традиционную онлайн-конференцию с сотрудниками компании. На этот раз она прошла в расширенном формате и была посвящена не только финансовым результатам первого полугодия маркетингового года, но и комплексной программе Kernel по противодействию коронавирусу как на предприятиях компании, так и в Украине в целом.

Открыла онлайн-конференцию Анастасия Усачева, Финансовый директор компании, представив ключевые финансовые показатели Kernel. Выручка компании по итогам первого полугодия 2020 маркетингового года составила $ 1800000000, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA тоже уменьшился на 6% — до $ 216 млн. Отдельно Анастасия остановилась на анализе результатов полугодия по каждому бизнес-сегменту, объяснив участникам конференц-звонка факторы влияния, повлекшие именно такие показатели.

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"Очень уверенно чувствует себя сегодня сегмент" Переработка масличных культур ", в котором EBITDA за полгода выросла на 11% и достигла $ 62 млн. Возросла до $ 95 на тонну и EBITDA маржа масла, что является достаточно высоким показателем — доходность в этом бизнесе вернулась. В сегменте "Инфраструктура и трейдинг" EBITDA выросла до $ 96 млн. Рост на 22% обеспечили прежде всего дополнительные экспортные объемы, — сообщила Анастасия Усачева. — Для сегмента "Агробизнес" этот год непростой. EBITDA составила $ 77 млн. Здесь, как мы знаем, является зависимость от погодных условий, а также от цен на зерно и кукурузу — они ниже по сравнению с 2019 годом. Кроме того, доходность агробизнеса снизилась из-за курсовых изменения, поскольку в долларовом эквиваленте затраты растут ".

Евгений Осипов, CEO Kernel, в своем выступлении оценил глобальную экономическую ситуацию, поделился стратегическими планами на будущее и видением потенциала компании в контексте большого количества переменных в мировой и украинской экономике.

"В первом квартале календарного года мировая экономика перешла в стадию рецессии, вызванной глобальным кризисом и коронавирусом. Соответственно, все ликвидности на рынках сужаются, товарные цепи нарушаются, — отметил Евгений Осипов. — Kernel входит в этот турбулентный период с достаточно сильным балансом и сильной позицией на рынке. У нас достаточно запасов подсолнечника для обеспечения работы наших маслоэкстракционных заводов и достаточный объем товаров для обеспечения работы портов, логистики, трейдинга ".

По словам Евгения Осипова, для удержания компанией лидирующих позиций и в дальнейшем, команда Kernel должна в первую очередь сосредоточиться на таких критически важных точках:

сохранение рабочих мест;

стабильная бесперебойная работа компании для обеспечения продовольственной безопасности страны;

оптимальный подход к планированию расходов при бюджетировании на следующий год;

завершение стратегических инвестиционных проектов;

фокусировка на быстроокупаемых проектах с минимально необходимыми инвестициями для поддержания объемов и качества продукции.

"В начале 2020 года мы запустили первую очередь Трансгрейнтерминала. В марте загрузили на нем около 120 тыс. тонн, в следующем месяце планируем перевалку 250 тыс. тонн. Запуск этих мощностей в полную силу является стратегически важным для компании. Уже сегодня Трансбалктерминал и Трансгрейнтерминал позволяют нам экспортировать рекордные для Украины 650 тыс. тонн в месяц. Но наша задача еще более амбициозная — перевалка 1 млн тонн в месяц в пик сезона, — поделился планами Евгений Осипов. — Кроме того, мы должны сосредоточиться на завершении еще двух масштабных инвестроектов — строительство и запуск Староконстантиновского маслоэкстракционного завода до конца 2021, а также запуск в промышленную эксплуатацию турбин на наших маслоэкстракционных заводах и продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу. Работы уже завершены на Кропивницком МЭЗ, осенью этого года ожидаем финал проекта по "зеленой" энергетики на Украинской черноморской индустрии, Бандурском и Полтавском МЭЗ "

Подробно о ходе выполнения комплексной программы Kernel по противодействию коронавируса на предприятиях компании и в Украине рассказала Наталья Кульчицкая, руководитель департамента персонала. Прежде всего она подчеркнула, что, несмотря на все возможные риски, предприятия компании будут работать бесперебойно, без сокращения персонала, снижения заработных плат или перевода сотрудников в отпуска за свой счет.

"Для нас очень важна стабильность работы компании и мы прилагаем для этого все усилия, — отметила Наталья Кульчицкая. — Каждый сотрудник в это непростое время должен чувствовать себя полностью защищенным. Мы продолжаем работать в штатном режиме, сохраняем заработную плату и выплачиваем ее не полностью, независимо от того, как работают коллеги — удаленно или непосредственно на производстве. Также Kernel обязуется оплачивать лечение сотрудников в случае заболевания коронавирус ".

Наталья подчеркнула, что сегодня каждый сотрудник компании обеспечивает непрерывное производство. Ни один процесс не останавливается: на полях Kernel стартовала посевная, элеваторы бесперебойно заготавливают товар, заводы продолжают производить масло, работает логистика и экспорт. Часть сотрудников перешла на удаленный режим работы, продолжая выполнять планы своих подразделений и управлять бизнес-процессами благодаря развитой ИТ-инфраструктуре. Для тех, кто продолжает производственную деятельность, созданы все условия для безопасной работы.

"Мы создали штабы оперативного реагирования и в компании, и на предприятиях для контроля всех ситуаций, которые могут сейчас происходить в связи с эпидемией. С начала марта мы ввели ежедневный мониторинг заболеваемости. Отслеживаем в том числе тяжелые случаи, а также те, которые могут быть похожими по симптомам на коронавирус. Также в Kernel действует горячая линия для всех сотрудников по любым вопросам, связанным с COVID-19 — методы профилактики, контакты, медицинские учреждения для обращений. Сотрудников, которые продолжают работать на производстве, компания обеспечивает надлежащими средствами защиты. Сейчас в случае необходимости закупаем изоляционные костюмы ", — рассказала Наталья.

Как социально ответственный бизнес, Kernel продолжает помогать государству в противодействии коронавируса. Прежде всего компания сотрудничает с региональными штабами, созданными в Полтавской и Кировоградской областях, по вопросам обеспечения местных больниц необходимым медицинским оборудованием, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

На сегодня Kernel направил на эти цели более 91 млн грн. Из них 55 млн грн было выделено для закупки экспресс-тестов, еще 36 млн грн — на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов, кардиографов, мониторов пациентов и различных средств защиты медучреждений в Полтавской и Кировоградской.

Сегодня весь мир переживает непростые времена. Многие компании полностью остановили свою работу, другие наоборот усилили или перепрофилировали производство. На этом фоне основная задача Kernel — стабильно двигаться вперед в рамках определенной стратегии, выполняя поставленные планы и взятые обязательства. Продолжая свою деятельность, компания дает сотрудникам уверенность в будущем и защита от возможных рисков, а Украина — поддержку в борьбе с пандемией и стабильные драйверы роста национальной экономики.