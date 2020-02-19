Киберзлоумышленники угрожают сайтам лишением Google-рекламы

Киберзлоумышленники разработали новый способ шантажа веб-сайтов.

Если веб-ресурс им не заплатит, они угрожают направить плохой трафик, что может привести к отключению от рекламы Google Adsense — одного из основных источников заработка для сайтов, сообщает Krebsonsecurity.

В частности, вымогатели угрожают направить на сайты ботов, которые будут быстро уходить с сайта, увеличивая процент отказов до 100% — это одна из важных метрик для веб-сайта.

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Указано, что боты также будут нажимать на всю рекламу, что находится на сайте. Такие действия приведут к срабатыванию автоматической системы защиты от мошенничества Google anti-fraud.

Из-за этого владельцы веб-порталов рискуют блокировкой в AdSense на время около месяца, но при повторении ситуации блокировка может стать постоянной. За обещание не вредить рекламным доходам сайта по программе Google AdSense злоумышленники требуют оплаты в криптовалюте в эквиваленте $5000.

В свою очередь представители Google в комментарии изданию сообщили, что подобный саботаж реален, однако на практике он наблюдается чрезвычайно редко. Компания также внедрила некоторые механизмы защиты от подобного. Также на странице издателей AdSense доступна форма, по которой они могут связаться с Google и сообщить, что они стали жертвой саботажа.

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