Kickstarter — це бустер для бізнесу. Інсайти Ігоря Фостенка на трансляції "Штаб-квартири".

Про те, як виходити на Kickstarter, що це дає бізнесу, та як розробити план дій, аби після успішного краудфандингу побудувати всесвітньо відомий проєкт? Про все це під час прямої трансляції проєкту "Штаб-квартира" розповів співзасновник бренду Enjoy The Wood Ігор Фостенко.

Ділимося головними тезами виступу спікера.

Про відновлення роботи після руйнації

Після того, як наш офіс та виробництва повністю зруйнували в Ірпені, Бучі й Бородянці, ми перемістилися на Західну Україну та відновили роботу. За два місяці навесні вдалося вийти на об’єми виготовлення в 50% від довоєнних. Якщо раніше на виробництві працювали 400 людей, то зараз – 150. Але ми оптимізували бізнес та продовжуємо працювати. Мріємо повернутися в Бородянку, це наш вияв незламності.

Наше головне завдання, як і у всіх підприємців, підтримувати економічний фронт, надавати людям роботу та допомагати далі.

Як збирати мільйони на Kickstarter?

Kickstarter — це про пошук нових можливостей. Коли ви запускаєте бізнес, у вас є три шляхи пошуку фінансування: збирати власні гроші, знайти інвестора або спробувати краудфандинг. Ми обрали останнє та вийшли на платформи Kickstarter та indiegogo.

Усього Enjoy The Wood зібрав понад $2 млн на цій платформі, з них $1 млн за одну кампанію.

Під час війни ми знову повернулися до цього інструмента, запустивши дві кампанії краудфандингу, аби зібрати кошти на відновлення. Перший проєкт ми закрили у березні на $150 000, другий – запустили місяць тому, і вже зібрали понад $175 000 на розвиток нового продукту.

Kickstarter – це про обмін цінністю, а не просто про гроші. Ви маєте запропонувати людині, яка донатить вам, щось натомість. Ми, наприклад, пропонуємо знижки. Розписуємо, що ціна нового пазл-квесту буде $200, а вам ми даємо його за $150 і надаємо можливість першими спробувати. Аудиторія Kickstarter любить бути новаторами та тестити продукти раніше за всіх.

Kickstarter – це про обмін цінністю, а не просто про гроші. Ви маєте запропонувати людині, яка донатить вам, щось натомість.

Краудфандинг потребує такої ж роботи з маркетингом, як і будь-який бізнес. Новачкам, аби розібратися, як працює платформа, раджу встановити застосунок та деякий час спостерігати закономірності – як просувають продукти, що збирають сотні тисяч доларів.

Зібрали гроші, а далі що?

В першу чергу, після краудфандингу вам потрібно виконати зобов’язання перед тими, хто вам допомагав, надіславши їм продукцію. Після того, як ви це зробите, а потім ще й заплатите комісію платформи, у вас залишиться близько 10% від суми збору. Це не про бізнес. Саме тому у вас має бути заздалегідь розроблений план дій з розвитку вашої справи.

Kickstarter — це просто бустер, який дає вам переваги на ринку. Наприклад, ви можете довести партнерам, що ваш продукт цікавий аудиторії, адже вона у нього інвестувала ще на етапі розробки. До того ж якщо у вас новий бренд і успішна кампанія на Kickstarter, ви можете податися на Amazon Launchpad, і отримати знижки, привілеї, особистого менеджера та інші можливості для швидшого розвитку.

Kickstarter — це просто бустер, який дає вам переваги на ринку. Наприклад, ви можете довести партнерам, що ваш продукт цікавий аудиторії

Поради роботи на міжнародному ринку:

Уважно вивчіть авторське право — не шкодуйте гроші на консультацію юриста, аби потім не зазнати збитків.

При реєстрації сайту, чи виході на Amazon, Etsy та інші платформи, активуйте двофакторну авторизацію. У нас декілька разів зламували Facebook акаунт, до якого були прив’язані картки для рекламних кампаній. Поки ми достукалися до Facebook, з нас списалося $20 000.

Експериментуйте, аналізуйте та обирайте свій шлях. Інструменти змінюються дуже швидко, потрібно завжди бути в тренді.

Сприймайте будь-яку перепону як можливість. Мене надихає приклад Уолта Діснея – коли він щось створював, то виписував на кожну перепону рішення. Будьте готові виходити за рамки того, що ви вмієте, та просити поради.

Принципи керування командою

Наша модель управління полягає у тому, щоб допомагати людям зростати, довіряти та давати можливість проявляти ініціативу. За це ми платимо тим, що інколи співробітники роблять помилки, які дорого обходяться компанії. Але це досвід.

До того ж люди, яких ви мотивуєте лише грошима, легко підуть з компанії, коли їм запропонують більше. А якщо ви даєте можливість зростати та розвиватися, таланти залишаться з вами!

Головна цінність нашої компанії – довіра. Ми можемо пробачити "дорогу" помилку, але обман – це набагато гірше.

Рекомендації книг

Ігор Фостенко також надав рекомендації книг для тих, хто хоче створити успішний міжнародний бізнес. Серед них:

"Багатий тато, бідний тато" Роберта Т. Кійосакі,

"Управління життєвим циклом корпорацій" Іцхака Адізеса,

"Від хорошого до величного" Джима Коллінза,

"Давати й брати. Революційний підхід до успіху" Адама Ґранта,

"Найсильніші. Бізнес за правилами Netflix" Патті МакКорда,

"Кради як митець" Остіна Клеона.

Проєкт "Штаб-квартира" створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців. Дізнавайтеся першими про нові вебінари проєкту на сайті або телеграм-каналі Delo.ua.