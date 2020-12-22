Киев открыл онлайн-реестр градостроительных условий и ограничений

Киев открыл онлайн-доступ к реестру градостроительных условий и ограничений. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель директора департамента строительства и жилищного обеспечения Киевгорадминистрации Юрий Таций.

"Киев сделал важный шаг к отрытым данным — теперь все градостроительные условия и ограничения, выданные с 2011 года, доступны онлайн! Всего в электронном виде уже более более 4000 горстроев для физических и юридических лиц. Они размещены на модернизированном сайте градостроительного кадастра, их легко найти и они не имеют никаких ограничений для просмотра", — написал он.

По словам Тация, впервые достигнут такой уровень открытости, когда любой человек может ознакомиться с документом, который фактически является дорожной картой будущего строительства.

"Ведь горстрои, не будучи разрешительными документами и исходя из градостроительной документации, создают контуры будущего строительства и указывают "красные линии", за которые проектанту и застройщику нельзя переходить. Таким образом, они дают важную основу для сравнения тех требований, которые ставит город к застройщику, и тех результатов, которые он достигает в реальности", — отметил он.

По словам чиновника, если требования и результаты не совпадают, то причина этого не в градостроительных условиях и ограничениях, а в непрофессионализме или недобросовестности архитектора и в нежелании контролирующих органов обеспечить соблюдение градостроительного законодательства на всех стадиях строительства.

"Обнародование горстроев 2011-2020 годов — это только начало. В планах — оцифровка ГУО, выданных с 2009 года, и архитектурно-планировочных заданий, выданных за более ранний период. Кроме того, обсуждается вопрос оцифровки проектных документов, выдававшихся еще с 2002 года. Движение к открытым данных и к прозрачности градостроительных процессов в столице уже не остановить, несмотря на любые преграды!" — отметил Таций.

Отметим, что, как сообщалось в ноябре, разработчики проекта Генерального плана застройки Киева решили отказаться от строительства транспортных развязок в разных уровнях в центральной части города.