Транспорт 40 минут назад

"Киевавтодор" ограничит движение по проспекту Бандеры до конца лета

Ограничения вводятся в связи с продолжением капитального ремонта магистрали

Проспект Бандеры у метро "Почайна" в ходе прошлой фазы ремонта. Фото: Киевгорадминистрация Проспект Бандеры у метро "Почайна" в ходе прошлой фазы ремонта. Фото: Киевгорадминистрация
Проспект Бандеры у метро "Почайна" в ходе прошлой фазы ремонта. Фото: Киевгорадминистрация

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" с 16 марта до 31 августа ограничит движение по части проспекта Степана Бандеры (Московского) в Киеве. Об этом говорится в сообщении корпорации в Facebook.

Капитальный ремонт проспекта теперь будет проводиться на участке от развязки в его начале до Оболонского проспекта (метро "Почайна"). Начнут работы с самого начала проспекта до железнодорожной платформы "Зенит".

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"Основные ремонтные работы на проспекте Бандеры планируем завершить до конца августа. Во время работ движение будет ограничено частично. Приносим извинения за неудобства", — отметили в "Киевавтодоре".

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Напомним, в прошлом году проспект Бандеры ремонтировали на участке от Оболонского проспекта до проспекта Героев Сталинграда.

Отметим также, что 28 января Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года о переименовании ряда улиц, вернув, в частности, проспекту Бандеры прежнее название — Московский проспект.

Напомним также, что 1 февраля на проспекте Степана Бандеры правоохранители в ходе спецоперации с преследованием задержали причастных к стрельбе по автомобилю. Несмотря на то, что было расстреляно именно водительское место, задержанным вменили лишь статью "хулиганство".

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