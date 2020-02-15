Транспорт 30 минут назад

"Киевпастранс" подозревают в хищении более 200 млн гривен

Следователи считают, что в 2017-2018 годах "Киевпастранс" заказал товары и услуги у четырех фиктивных фирм и перечислил им эту сумму

"Киевпастранс" подозревают в хищении более 200 млн гривен "Киевпастранс" подозревают в хищении более 200 млн гривен
Фото: ATR

Прокуратура расследует присвоение государственных средств в особо крупных размерах сотрудниками "Киевпастранса". Об этом говорится в постановлении суда, сообщают Наші Гроші.

Следователи считают, что в 2017-2018 годах "Киевпастранс" заказал товары и услуги у четырех фиктивных фирм — "Мегастрой Альянс", "Строй-Экостандарт", "Делонс" и "Торговая Компания Техатон МАЗ". В общем этим фирмам перечислили 202 млн гривен.

В частности "Мегастрой Альянс" получил от коммунальщиков более 57 млн за ремонт станций линий скоростного трамвая и автобусного парка №5. "Строй-Экостандарт" получил более 16 млн на ремонт автобусных парков. У "Делонс" заказывали ремонт линии скоростного трамвая почти на 13 млн грн. У "Торговой Компании Техатон МАЗ" заказали запчасти для автобусного парка и трамваев на сумму более 115 млн грн.

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В материалах уголовного дела также фигурирует компания "Геотан".

По данным "Наших Грошей", "Торговую Компанию Техатон МАЗ" связывают с экс-директором "Киевпасстранс" Сергеем Майзелем, который также возглавлял Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Эта компания вместе с "Киевпастранс" фигурирует в еще одном уголовном деле.

С августа 2016 года Майзеля сменил на посту главы "Киевпасстранс" Дмитрий Левченко.

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Ранее стало известно, что в Киеве водители коммунального предприятия "Киевпастранс" готовятся к масштабным забастовкам из-за постоянной задержки зарплаты и неудовлетворительных условий работы.

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