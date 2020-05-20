Энергетика 20 минут назад

"Киевские электросети" намерены полностью отказаться от масляных выключателей к 2027 году

На данный момент 65% масляных выключателей уже заменили на экологически безопасные вакуумные

Масляные выключатели. Фото: YouTube Масляные выключатели. Фото: YouTube
Масляные выключатели. Фото: YouTube

Компания "ДТЭК Киевские электросети" обещает до 2027 года полностью заменить все устаревшие масляные выключатели на современные вакуумные.

На данный момент 65% масляных выключателей уже заменили на экологически безопасные, сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что всего на подстанциях и распределительных пунктах "ДТЭК Киевские электросети" сегодня установлены и работают почти 6000 выключателей различного уровня напряжения. Из них более 2000, или каждый третий, масляные.

"Мы постепенно заменяем старые масляные выключатели на новые вакуумные. Только в этом году смонтируем 170 единиц. За последние 5 лет в столице не установили ни одного масляного выключателя. Делаем это сознательно. И планируем к концу 2027 года перейти в этом сегменте оборудования на 100% в безмасляный режим", — заявил гендиректор "ДТЭК Киевские электросети" Марис Куницкис.

Как отмечается, основным преимуществом современных вакуумных выключателей является их большая долговечность, экономичность, компактность, простота в ремонте, пожаро- и взрывобезопасность.

Также известно, что они не содержат нефтепродуктов и других опасных веществ и являются дружественными по отношению к окружающей среде.

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В конструкции же масляных, наоборот, содержатся нефтепродукты которые, попадая в грунт или воду, могут нанести значительный ущерб окружающей среде. Например, один литр масла способен загрязнить 500 кубометров воды.

Ранее в "ДТЭК Киевские электросети" обещали до 2021 года полностью заменить все работающие ртутные лампы на экологические светодиодные.

Как известно, "ДТЭК Сети" развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тысяч предприятий. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Напомним, в середине апреля 2020 года энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из Украины в Венгрию.

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