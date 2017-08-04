Киевские станции KLO обзавелись зарядками для электромобилей

04 августа 2017, 12:20
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На время тестирования услуга зарядки бесплатная

Киевские станции KLO обзавелись зарядками для электромобилей | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Сеть KLO оборудовала девять своих автозаправочных комплексов (АЗК) зарядные станции для электромобилей в Киеве и пригороде. Об этом сообщила пресс-служба компании.

АЗК оборудованы зарядными устройствами производства испанской компании Circontrol.

Мощность зарядных станций — 7 и 22 кВт, доступен разъем стандарта Type 2 и адаптеры для других интерфейсов. На время тестирования и биллинга, услуга бесплатная.

Расширять сеть в 2017 году не планируют, дальнейшие действия зависит от требований рынка.

"Последний фактор был определяющим и при выборе мощных станций: мы уверены, что с началом официальных продаж современных электромобилей в Украине потребность в точках быстрой зарядки многократно возрастет", — объяснили в пресс-службе.

Ранее совладелец сети KLO Игорь Чернявский рассказал, что компания рассматривает установку зарядных устройств скорее как имиджевый проект.

По материалам: "Дело"
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Теги: азс , электромобиль , электроэнергия

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Киевские станции KLO обзавелись зарядками для электромобилей | Энергетика | Дело
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