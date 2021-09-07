Киевский машиностроительный завод предлагает новую спецтехнику по уникальной цене!

Киевский машиностроительный завод возобновил производство украинских автокранов КMZ 25-40.

Краны могут работать в особо сложных условиях высотности и при ограничении доступа к объекту перемещения. Новый подъемник грузоподъемностью в 25 тонн оснащен стрелой в 40 метров. Имеет двигатели экологического стандарта ЕВРО 5. Они также идеально подходят для выполнения строительных, погрузочно-разгрузочных и карьерных работ.

Производство и сбор автокрана происходит в Украине, что является большим преимуществом на рынке.

Надежность и безопасность — характерные черты автокрана.

Низкие эксплуатационные расходы. Минимальная стоимость технического обслуживания и запасных частей;

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