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Киевский машиностроительный завод предлагает новую спецтехнику по уникальной цене!

Краны могут работать в особо сложных условиях высотности и при ограничении доступа к объекту перемещения. Новый подъемник грузоподъемностью в 25 тонн оснащен стрелой в 40 метров

Киевский машиностроительный завод предлагает новую спецтехнику по уникальной цене! Киевский машиностроительный завод предлагает новую спецтехнику по уникальной цене!

Киевский машиностроительный завод  возобновил производство украинских автокранов КMZ 25-40.

Краны могут работать в особо сложных условиях высотности и при ограничении доступа к объекту перемещения. Новый подъемник грузоподъемностью в 25 тонн оснащен стрелой в 40 метров. Имеет двигатели экологического стандарта ЕВРО 5. Они также идеально подходят для выполнения строительных, погрузочно-разгрузочных и карьерных работ.

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Производство и сбор автокрана происходит в Украине, что является большим преимуществом на рынке.

  • Надежность и безопасность — характерные черты автокрана.
  • Низкие эксплуатационные расходы. Минимальная стоимость технического обслуживания и запасных частей;

Приобретая продукцию Киевского машиностроительного завода по цене производителя, вы получаете профессиональное и качественное обслуживание в нашем сервисном центре.

Чтобы получить консультативную поддержку наших специалистов, заказывайте обратный звонок на нашем сайте kmz.kiev.com.ua или позвоните нам по телефонам
+380634440777
+ 380934440777

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