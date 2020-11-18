Киевский метрополитен 23 ноября выберет проектировщика второго выхода "Вокзальной"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" напоминает, что до 16:00 20 ноября ожидает тендерные предложения на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкцию самой станции.

Сам аукцион, согласно данным в системе ProZorro назначен на 23 ноября. Метрополитен готов потратить на эти услуги 71,4 млн грн.

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Тендер объявили еще в конце августа, но до 10 ноября принимались обращения за разъяснениями условий, а до 16 ноября истек срок на обжалование условий закупки.

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Отметим, что станция "Вокзальная" — одна из первых пяти станций киевского метро, была открыла в 1960 году и с тех пор не реконструировалась. При этом она является одной из самых загруженных и объективно нуждается в строительстве второго выхода.

Напомним, Киевский метрополитен также намерен установить 19 дефибрилляторов на платформах станций.

Отметим также, что недавно в Киеве запустили скоростной мобильный интернет 4G на 23 станциях метро, доведя количество таких станций до 45. Без 4G остаются только "Теремки".