IT и Телеком 4 часа назад

"Киевстар" запустил безлимитный доступ к приложению "Дія"

Без тарификации мобильного интернета его смогут использовать все абоненты Киевстар, независимо от формы обслуживания

"Киевстар" запустил безлимитный доступ к приложению "Дія" "Киевстар" запустил безлимитный доступ к приложению "Дія"
Фото: ШоТам

С 6 февраля по случаю запуска электронного сервиса "Дія", компания "Киевстар" сделала это мобильное приложение безлимитным.

Как сообщает пресс-служба Киевстар, абоненты смогут пользоваться им без списания мегабайтов.

"Мы активно инвестируем в новые технологии и строим 4G сеть по всей Украине. Благодаря этому все больше украинцев смогут воспользоваться государственными и другими услугами онлайн. А безлимитный доступ к мобильному приложению "Дія" — один из примеров партнерства государства и бизнеса в интересах граждан", — комментирует президент "Киевстар" Александр Комаров.

Кратко и по делу в Telegram

В компании отмечают, что без тарификации мобильного интернета его смогут использовать все абоненты "Киевстар", независимо от формы обслуживания. Скачать приложение можно по ссылкам для Android и iOS.

Читайте также:
Государство в смартфоне: приложение "Дія" выложили в Google Play и Apple Store

Напомним, 6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

По состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей. К 8 февраля 800 тысяч украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дія" за двое суток, успешно авторизованных — 667 тысяч, разработчики готовятся к первому миллиону.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Государство в смартфоне: приложение "Дія" уже загрузили более 800 тысяч украинцев
Государство в смартфоне: приложение "Дія" уже загрузили более 800 тысяч украинцев
Государство в смартфоне: уже подключились 310 тысяч граждан
Государство в смартфоне: уже подключились 310 тысяч граждан
Государство в смартфоне: приложение "Дія" выложили в Google Play и Apple Store
Государство в смартфоне: приложение "Дія" выложили в Google Play и Apple Store
Загрузка...
Новое видео
Бизнес с мужем, искусство и знакомство с Черняком. Марина Авдеева / WOMO

Новости дня

  1. На Банковой малый бизнес распродает свою продукцию из-за "драконовских" законов (ФОТО)

  2. Цены на турецкие томаты в Украине за неделю упали почти на 40%

  3. В Минздраве рассказали о судьбе украинца, заразившегося китайским коронавирусом

  4. Миллиард долларов онлайн и миллионы евро инвестиций: год работы закона "О валюте"

  5. Mercedes-Benz планирует уволить 15 тысяч сотрудников

Загрузка...