"Киевстар" запустил безлимитный доступ к приложению "Дія"

С 6 февраля по случаю запуска электронного сервиса "Дія", компания "Киевстар" сделала это мобильное приложение безлимитным.

Как сообщает пресс-служба Киевстар, абоненты смогут пользоваться им без списания мегабайтов.

"Мы активно инвестируем в новые технологии и строим 4G сеть по всей Украине. Благодаря этому все больше украинцев смогут воспользоваться государственными и другими услугами онлайн. А безлимитный доступ к мобильному приложению "Дія" — один из примеров партнерства государства и бизнеса в интересах граждан", — комментирует президент "Киевстар" Александр Комаров.

В компании отмечают, что без тарификации мобильного интернета его смогут использовать все абоненты "Киевстар", независимо от формы обслуживания. Скачать приложение можно по ссылкам для Android и iOS.

Напомним, 6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

По состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей. К 8 февраля 800 тысяч украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дія" за двое суток, успешно авторизованных — 667 тысяч, разработчики готовятся к первому миллиону.