"Киевстар" запустил услугу привязки к SIM-карте нескольких номеров

Мобильный оператор "Киевстар" услугу eSIM для абонентов всех операторов. Как говорится в сообщении компании, она предоставляется без дополнительной платы и включена в тарифы предоплаты "Видео без границ", "Развлечения без границ" и "Общение без границ".

eSIM — это встроенная в смартфон или другое устройство SIM-карта. Технология eSIM позволяет подключить на один электронный чип в среднем до пяти разных номеров в зависимости от модели девайса и переключаться между ними без замены SIM-карты.

Кроме этого, eSIM имеет более высокую степень защиты: так смартфон защищен от повреждений вследствие постоянной замены SIM-карты, а в случае его утери eSIM нельзя выкинуть, что повышает вероятность впоследствии отыскать девайс.

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Абоненты "Киевстар" могут активировать услугу, поменяв обычную SIM-карту на eSIM в приложении "Мой Киевстар" без дополнительных сканирований QR. Номер абонента остается прежним.

Если же это подключение нового номера, то в интернет-магазине "Киевстара" нужно выбрать и оплатить один из трех вышеуказанных тарифов.

В перспективе "Киевстар" планирует сделать услугу доступной и для бизнес-клиентов и абонентов контрактной формы обслуживания.

Напомним также, что в начале ноября компания запустила блокировку фишинговых SMS-сообщений.