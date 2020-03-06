Киеву угрожают отключить газ

АО "Киевгаз" уже более двух месяцев саботирует заключения типового договора на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины" . Из-за этого "Оператор ГТС" грозиться прекратить подачу голубого топлива в Киев.

Еще в декабре 2019 ОГТСУ прислал "Киевгазу" для подписания проект договора транспортировки природного газа. Однако в ответ получил отредактированный вариант соглашения вместе с протоколом разногласий, которые в корне меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка.

"На сегодня "Киевгаз" остается единственным среди всех 44 операторов газораспределительных сетей в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС", как это предусмотрено Кодексом ГТС и ЗУ "О рынке природного газа", — сообщили в ОГТСУ.

С целью недопущения энергетического коллапса в Киеве ОГТСУ обратился к Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг с требованием провести проверку соблюдения "Киевгазом" лицензионных условий осуществления деятельности по распределению природного газа, а именно — о наличии у этого оператора газораспределительного механизма действующего договора с Оператором газотранспортной системы Украины на транспортировку газа в соответствии с типовым договором.

Отметим, что столичные власти в пятницу, 6 марта напомнили киевлянами, что они могут досрочно прекратить отопительный сезон при условии если 75% жильцов дома не против.

Напоним, в Киев снабжают теплом три электроцентрали — Дарницкая ТЭЦ, которая работает на угле, И ТЭЦ №5 и №6, работающие на газе.