Энергетика 50 минут назад

Киеву угрожают отключить газ

"Киевгаз" остался единственным из 44 операторов газораспределительных сетей, который не заключил договор на транспортировку газа

Киеву угрожают отключить газ Киеву угрожают отключить газ
pexels.com

АО "Киевгаз" уже более двух месяцев саботирует заключения типового договора на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины" . Из-за этого "Оператор ГТС" грозиться прекратить подачу голубого топлива в  Киев.

Еще в декабре 2019 ОГТСУ прислал "Киевгазу" для подписания проект договора транспортировки природного газа. Однако в ответ получил отредактированный вариант соглашения вместе с протоколом разногласий, которые в корне меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка.

"На сегодня  "Киевгаз" остается единственным среди всех 44 операторов газораспределительных сетей в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС", как это предусмотрено Кодексом ГТС и ЗУ "О рынке природного газа", — сообщили в ОГТСУ.

Кратко и по делу в Telegram

С целью недопущения энергетического коллапса в Киеве ОГТСУ обратился к Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг с требованием провести проверку соблюдения "Киевгазом" лицензионных условий  осуществления деятельности по распределению природного газа, а именно — о наличии у этого оператора газораспределительного механизма  действующего договора с Оператором газотранспортной системы Украины на транспортировку газа в соответствии с  типовым договором.

Отметим, что столичные власти в пятницу, 6 марта напомнили киевлянами, что они могут досрочно прекратить отопительный сезон при условии если 75% жильцов дома не против. 

Напоним, в Киев снабжают теплом три электроцентрали — Дарницкая ТЭЦ, которая работает на угле,  И ТЭЦ №5 и №6, работающие на газе. 

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