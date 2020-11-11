"Київстар" збирає Open Talk 4 на діалог про "Бізнес без меж"

Щорічна подія із серії заходів від Kyivstar Business Hub відбудеться 17, 18 та 19 листопада 2020 року. Про це повідомили у прес-службі "Київстар".

Поговорити про те, як із сучасними технологіями розширити обрії звичних підходів до ведення бізнесу та отримати безмежні можливості для розвитку запрошують компанії різних масштабів та напрямків діяльності — малий, середній та великий бізнесу, а також держпідриємства. Програма заходу, який пройде в онлайн форматі, пропонує тематичні дні:

17 листопада, 16:00-18:00: Хмари понад усе

Разом із топменеджерами Microsoft, які відповідають за розвиток європейського регіону та України, поговорять про можливості, які відкриваються завдяки використанню хмарних технологій у звичних бізнес-процесах. Обговорять заХмарні перспективи, які відкриваються перед українськими компаніями завдяки глобальному партнерству та поєднанню потужностей двох лідерів ринку — Microsoft та "Київстар". Також обіцяють розвіяти кілька міфів щодо хмар: "небезпечно", "не підходять для держпідприємств", "хмари — це дуже дорого та лише для великих компаній".

18 листопада, 16:00-18:00: Big Data та хмари на кожен день

У цей день розглянуть від сервісів типу "люкс" до послуг на кожен день — як Big Data стають незамінними у повсякденному житті бізнесу? Також дадуть відповідь на питання, які потреби компаній можна вирішити завдяки велики даним? Обговорять нові підходи до звичних справ у поєднанні можливостей Big Data із хмарними технологіями, доступність сервісів, легкість використання та керування зсередини компанії.

19 листопада, 16:00-18:00: Великі перспективи невеликих компаній

"Немає такого малого, що не прагнув би стати великим" — золоте правило розвитку для компаній малого та середнього бізнесу. Але потужний розвиток неможливий без розуміння потреб та проблем бізнесу", — кажуть у "Київстар". Тому розглянуть, якими вони можуть бути на прикладах компаній різного типу та наведуть на підтвердження кілька реальних кейсів. Адже навіть малі, але правильні кроки ведуть до великих справ.

Переваги Open Talk 4:

• Участь у заході безкоштовна.

• Подія розбита на тематичні двогодинні сесії, для кожної з яких відведено окремий день. Гості зможуть відвідати її, не відриваючись від роботи надовго.

• Діалоговий формат зустрічі. Спікери відповідатимуть на питання гостей в контексті кожної з тем.

• Цікавий та корисний контент, топові спікери, експерти-практики та кейси реальних компаній з історіями розвитку їхнього бізнесу.

Програма оновлюється на сайті події. Зареєструватись на Open Talk 4 можна за посиланням. У разі питань щодо участі та реєстрації у заході можна звертатися на електрону адресу pr@kyivstar.net

Інформаційним партнером заходу виступить Liga.net.