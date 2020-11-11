Бизнес 20 минут назад

"Київстар" збирає Open Talk 4 на діалог про "Бізнес без меж"

На заході обіцяють поговорити про те, як із сучасними технологіями розширити обрії звичних підходів до ведення бізнесу та отримати безмежні можливості для розвитку

Фото: "Київстар" Фото: "Київстар"
Фото: "Київстар"

Щорічна подія із серії заходів від Kyivstar Business Hub відбудеться 17, 18 та 19 листопада 2020 року. Про це повідомили у прес-службі "Київстар".

Поговорити про те, як із сучасними технологіями розширити обрії звичних підходів до ведення бізнесу та отримати безмежні можливості для розвитку запрошують компанії різних масштабів та напрямків діяльності — малий, середній та великий бізнесу, а також держпідриємства. Програма заходу, який пройде в онлайн форматі, пропонує тематичні дні: 

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17 листопада, 16:00-18:00: Хмари понад усе

Разом із топменеджерами Microsoft, які відповідають за розвиток європейського регіону та України, поговорять про можливості, які відкриваються завдяки використанню хмарних технологій у звичних бізнес-процесах. Обговорять заХмарні перспективи, які відкриваються перед українськими компаніями завдяки глобальному партнерству та поєднанню потужностей двох лідерів ринку — Microsoft та "Київстар". Також обіцяють розвіяти кілька міфів щодо хмар: "небезпечно", "не підходять для держпідприємств", "хмари — це дуже дорого та лише для великих компаній".

18 листопада, 16:00-18:00: Big Data та хмари на кожен день

У цей день розглянуть від сервісів типу "люкс" до послуг на кожен день — як Big Data стають незамінними у повсякденному житті бізнесу? Також дадуть відповідь на питання, які потреби компаній можна вирішити завдяки велики даним? Обговорять нові підходи до звичних справ у поєднанні можливостей Big Data із хмарними технологіями, доступність сервісів, легкість використання та керування зсередини компанії.

19 листопада, 16:00-18:00: Великі перспективи невеликих компаній

"Немає такого малого, що не прагнув би стати великим" — золоте правило розвитку для компаній малого та середнього бізнесу. Але потужний розвиток неможливий без розуміння потреб та проблем бізнесу", — кажуть у "Київстар". Тому розглянуть, якими вони можуть бути на прикладах компаній різного типу та наведуть на підтвердження кілька реальних кейсів. Адже навіть малі, але правильні кроки ведуть до великих справ.

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Переваги Open Talk 4:

• Участь у заході безкоштовна.

• Подія розбита на тематичні двогодинні сесії, для кожної з яких відведено окремий день. Гості зможуть відвідати її, не відриваючись від роботи надовго.

• Діалоговий формат зустрічі. Спікери відповідатимуть на питання гостей в контексті кожної з тем.

• Цікавий та корисний контент, топові спікери, експерти-практики та кейси реальних компаній з історіями розвитку їхнього бізнесу.

Програма оновлюється на сайті події. Зареєструватись на Open Talk 4 можна за посиланням. У разі питань щодо участі та реєстрації у заході можна звертатися на електрону адресу pr@kyivstar.net

Інформаційним партнером заходу виступить Liga.net.

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