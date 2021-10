Кіновиробники Львівщини, Lviv Fashion Week та Zero Waste Lviv реалізували проєкт Ecologica

Маючи на меті якісну промоцію молодих українських sustainable брендів та популяризацію усвідомленого підходу до моди, Асоціація кіновиробників Львівщини у партнерстві з Lviv Fashion Week та Zero Waste Lviv у липні-вересні 2021 року реалізували проєкт Ecologica. Це програма, орієнтована на підтримку українських брендів одягу, які працюють у напрямі sustainable fashion. Програма передбачає безкоштовне створення для 5-ти фіналістів якісних промо-матеріалів: професійної фотозйомки та відеозйомки колекції; відеоінтерв’ю з дизайнерами, в якому вони розповідають про цінності бренду та екологічну складову; подальшу промоцію створених відео- та фотоматеріалів в соцмережах та ЗМІ.

Проєкт EcoLogica реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Відбір колекцій на участь у програмі здійснювався за параметрами інноваційності та актуальності дизайну, етичності та екологічності. Зокрема, особлива увага зверталася на такі критерії:

дизайн, спрямований на мінімізацію відходів і турботу про навколишнє середовище,

повторне використання/вторинна сировина, ресайклінг,

апсайклінг,

сертифікація матеріалів,

наявність сталих підходів до закупівель,

захист тварин і використання етичних матеріалів,

використання натуральних тканин,

соціальні показники, етичність виробництва,

увага до соціальних питань в колекції,

екологічність пакування/етикеток,

комунікація, вміння розповісти про екологічну/етичну складову діяльності.

Переможцями програми стали молоді бренди non.Lbs., FRAMIORE, MIMICRY clothing, MELMANA, POSTUSHNA. Впродовж серпня-вересня відбувалися зйомки промовідео та лукбуків брендів, відеоінтерв’ю з їх представниками; всі матеріали доступні на Facebook-сторінці та Youtube-каналі проєкту.

FRAMIORE – експортоорієнтований sustainable бренд, в основі концепції якого — свідома мода та етичне виробництво. "Я вірю, що кожний вибір має наслідки, добрі чи погані, які впливають на те, яким світ стане завтра", — вважає засновниця бренду Наталія Найда, яка представляє у програмі EcoLogica колекцію "THANK YOU, EARTH", інспіровану природними формами та текстурами Карпат. Колекція виготовлена з матеріалів, які не завдають шкоди середовищу, з продуманими деталями, базовими конструкціями та стійкими тканинами. Також у колекції вагома мета — за кожну продану річ бренд перераховує 5% у благодійний фонд Peli can live з метою висадки дерев та підтримки біорізноманіття.

Колекція апсайкл сорочок MIMICRY clothing створена на основі якісних речей з натуральних тканин, які отримують нове життя за допомогою техніки природного фарбування. Мімікрія — це про контакт з природою та про справжність принту: білі сорочки фарбовані рослинами в техніці, що існує століттями — пігменти з рослини залишаються на тканині шляхом трикратної термообробки. Усі речі дизайнерка Богдана Войтенко принтує власноруч.

non.Lbs. — український апсайкл бренд, який створює одяг із вінтажних тканин та переробленого одягу. Основним матеріалом колекції весна-літо 2022 року стали американські мішки 50-60-х років, у яких раніше перевозили сіль, цукор, борошно. Засновниці бренду Наталія Стовпова та Анастасія Колеснік прискіпливо ставляться до деталей: ґудзики в колекції з одягу вторинного використання, нитки сертифікованих виробників, етикетки надруковані на друкарській машинці на папері з переробленої макулатури, упакування виготовлене з грибного міцелію (коробки розкладаються у землі за 2 тижні), залишки після пошиття зберігаються для виготовлення нових виробів.

POSTUSHNA — зовсім юний бренд, заснований Юлією Постушною у 2020 році. Одяг POSTUSHNA створено з перероблених речей, придбаних на секондхендах; це костюми-трансформери, які можна поєднувати як між собою, так і зі звичайними базовими речами; багатошаровість є основним принципом їх створення, як і принцип "функціональність крізь призму естетики". Апсайклінг колекція noseason/sept2021 виготовлена на основі використаної уніформи компанії DHL, що актуалізує проблему утилізації спецодягу. Більшість світових компаній, від великих корпорацій до дрібних приватних компаній, використовують робочий одяг (уніформу) для своїх працівників, відповідно, тут існує проблема: спецодяг і захисне спорядження після завершення терміну використання у величезних масштабах потрапляють на сміттєзвалище.

MELMANA — апсайклінг бренд одягу та аксесуарів дизайнерки Анастасії Мельник-Маньковської. У колекції Save Yourself дизайнерка звертається до архаїчного образу ляльки-мотанки, ідея апсайклінгу перегукується з апсайклінгом мотанки як об’єкту (такі ляльки виготовлялися зі зношеного одягу). Використані натуральні біорозкладні тканини (льон, вовна, віскоза), апсайклінг (повторне використання лляних тканин з австрійських національних костюмів, знайдених у секондхенді, вовняних тканин "з відрізів"), мінімізовані викиди — залишки тканин застосовуються для створення аксесуарів. Одяг доповнений сумками Lavazzabag, виготовленими з пачок з-під кави Lavazza, які в Україні не піддаються переробці.