Китай наступает: в 2020 году импорт чеснока в Украину вырос на 34%

По сравнению с 2019 годом в 2020-м импорт чеснока в Украину вырос на 34% и составил 7,1 тысяч тонн. Если сравнивать с показателями пятилетней давности, то за этот период импорт вырос в 2 раза.

Об этом передает "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Эксперты объясняют такую популярность к продукту из-за пандемии COVID-19, так как чеснок помогает организму бороться с различными вирусами и повышать иммунитет.

Главным поставщиком чеснока на украинский рынок является Китай, на долю которого приходится 73% импортных поставок. Китай является лидером и монополистом в мировом производстве и экспорте чеснока. А в 2019 году Китай произвел 76% мирового объема производства чеснока и совершил 70% мирового экспорта данного продукта.

Также в 2020 году в лидерах поставок чеснока отмечены еще две страны — Египет — 1,7 тысяч тонн, Иран — 0,2 тысячи тонн.

Крупные импортеры чеснока. Инфографика: Украинский клуб аграрного бизнеса

"В то же время Украина занимает 10-ю позицию в мировом рейтинге производителей чеснока, произведя 215 тысяч тонн чеснока в 2019 году. Однако стоит отметить, что 99% объемов производства сосредоточены в домохозяйствах населения. Лишь 1% производится мелкими производителями, которым сложно обеспечить стабильные поставки в значительных объемах, например, для сетевых супермаркетов. Это и приводит к увеличению импортных поставок чеснока в соответствии с растущим спросом ", — объясняет аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Напомним, что в Винницкой области заработал первый в Украине завод по переработке чеснока.

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