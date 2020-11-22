Потребрынки 20 минут назад

Китай позволил Украине экспортировать шрот

Украинское предприятие-производитель подсолнечного шрота и пять предприятий-производителей рапсового шрота для экспорта аккредитованы на китайский рынок

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По результатам активного сотрудничества Госпотребслужбы и Генерального таможенного управления КНР (GACC) было аккредитовано предприятие-производитель подсолнечного шрота и пять предприятий-производителей рапсового шрота для экспорта на китайский рынок

Как передает пресс-центр Госпотребслужбы, украинское предприятие-производитель подсолнечного шрота и пять предприятий-производителей рапсового шрота для экспорта аккредитованы на китайский рынок.

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Отмечается, что на сегодняшний день право экспорта в КНР имеют 36 производителей подсолнечного шрота и 9 производителей рапсового шротаобщего объема, а по выращиванию других видов зелени на первом месте Киевская область — 14,5%.

Напомним, за семь месяцев 2019/2020 маркетингового года (МГ) экспорт украинского подсолнечного шрота достиг рекордного уровня — 3 млн 307 тысяч тонн.

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Как сообщалось ранее, по результатам 2019 года Украина улучшила свои позиции в мировом аграрном экспорте по ряду позиций:

– подсолнечное масло — общая сумма экспорта составила $4,3 млрд (+ 4%);

 подсолнечный шрот — $975 млн (+11%);

– рапс — 1,3 млрд (+27%);

– кукуруза — 5,2 млрд (+49%);

– ячмень — 710 млн (+4%);

– пшеница — 3,7 млрд (+22%).

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