Китай позволил Украине экспортировать шрот

По результатам активного сотрудничества Госпотребслужбы и Генерального таможенного управления КНР (GACC) было аккредитовано предприятие-производитель подсолнечного шрота и пять предприятий-производителей рапсового шрота для экспорта на китайский рынок
Как передает пресс-центр Госпотребслужбы, украинское предприятие-производитель подсолнечного шрота и пять предприятий-производителей рапсового шрота для экспорта аккредитованы на китайский рынок.
Отмечается, что на сегодняшний день право экспорта в КНР имеют 36 производителей подсолнечного шрота и 9 производителей рапсового шротаобщего объема, а по выращиванию других видов зелени на первом месте Киевская область — 14,5%.
Напомним, за семь месяцев 2019/2020 маркетингового года (МГ) экспорт украинского подсолнечного шрота достиг рекордного уровня — 3 млн 307 тысяч тонн.
Как сообщалось ранее, по результатам 2019 года Украина улучшила свои позиции в мировом аграрном экспорте по ряду позиций:
– подсолнечное масло — общая сумма экспорта составила $4,3 млрд (+ 4%);
– подсолнечный шрот — $975 млн (+11%);
– рапс — 1,3 млрд (+27%);
– кукуруза — 5,2 млрд (+49%);
– ячмень — 710 млн (+4%);
– пшеница — 3,7 млрд (+22%).