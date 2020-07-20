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Кличко рассказал, когда в Киеве запустят оплату за проезд банковской картой

До октября "Ощадбанк" завершит сертификацию, после чего пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном транспорте банковскими картами

Виталий Кличко. Фото: Facebook Виталий Кличко. Фото: Facebook
Виталий Кличко. Фото: Facebook

В Киеве установили оборудование для расчета за проезд в транспорте банковскими карточками. Теперь сертифицировать валидаторы должен "Ощадбанк".

Об этом заявил на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко, сообщает "РБК-Украина".

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В КГГА ожидают, что до октября "Ощадбанк" завершит сертификацию, после чего пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном транспорте банковскими картами.

Напомним, с 1 июля 2020 года Киев не будет компенсировать проезд для льготный категорий населения, не прописанных в Киеве. Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко. 

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По словам главы КГГА льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет Министров.

К тому же, правительство Украины практически не возвращает денег за проезд льготных категорий населения.

Например, в прошлом году государство компенсировало столице всего 20% денег при предоставлении населению льготы.

Как сообщалось ранее, в 2020 году столичные власти анонсировали масштабное обновление наземного автопарка коммунального транспорта.

В частности, город планирует приобрести 20 новых трамваев и 200 автобусов. Однако, несмотря на оптимистичные заявления КГГА сотрудники коммунального предприятия "Киевпастранс" жалуются, что им постоянно задерживают зарплату. 

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