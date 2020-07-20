Кличко рассказал, когда в Киеве запустят оплату за проезд банковской картой

В Киеве установили оборудование для расчета за проезд в транспорте банковскими карточками. Теперь сертифицировать валидаторы должен "Ощадбанк".

Об этом заявил на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко, сообщает "РБК-Украина".

В КГГА ожидают, что до октября "Ощадбанк" завершит сертификацию, после чего пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном транспорте банковскими картами.

Напомним, с 1 июля 2020 года Киев не будет компенсировать проезд для льготный категорий населения, не прописанных в Киеве. Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

По словам главы КГГА льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет Министров.

К тому же, правительство Украины практически не возвращает денег за проезд льготных категорий населения.

Например, в прошлом году государство компенсировало столице всего 20% денег при предоставлении населению льготы.

Как сообщалось ранее, в 2020 году столичные власти анонсировали масштабное обновление наземного автопарка коммунального транспорта.

В частности, город планирует приобрести 20 новых трамваев и 200 автобусов. Однако, несмотря на оптимистичные заявления КГГА сотрудники коммунального предприятия "Киевпастранс" жалуются, что им постоянно задерживают зарплату.