"Клиники для бизнеса": для украинских предпринимателей открыли центры консультаций

EU4Business открыл сеть "бизнес-клиник", чтобы помочь украинским малым и средним предприятиям отреагировать на сложные экономические вызовы, возникшие впоследствии пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте проекта.

Бизнес-клиники представляют собой веб-порталы, где можно получить преимущественно бесплатные онлайн-услуги, среди которых короткие индивидуальные и групповые консультации, вебинары, тренинги и форумы, а также ваучеры на углубленные бизнес-консультации.

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Консультации будут сосредоточены на вопросах бизнес-стратегии, маркетинга, инноваций, диджитализации, экспорта и доступных программ поддержки бизнеса со стороны власти и различных организаций.

Также отдельные заявители после отбора получат ваучер на 30 тысяч грн для углубленного консультирования. Это означает, что эксперты будут работать индивидуально для решения конкретных задач и повышения производительности конкретной компании.

Первые бизнес-клиники открыли в Ивано-Франковске, Харькове, Виннице, Днепре, Чернигове и Николаеве. Они будут работать в течение следующих шести месяцев — с февраля по сентябрь 2021 года,

Хотя каждая из клиник имеет региональную специализацию, ее поддержкой смогут воспользоваться участники со всей страны. Чтобы воспользоваться услугами центра, предпринимателям нужно выбрать формат услуг, который их интересует, и связаться с определенной клиникой. Ссылки и контакты каждой можно посмотреть тут.

Отмечается, что клиники созданы на базе Центров информационной поддержки бизнеса, которые были основаны в пределах EU4Business в 2017 году. Проект финансируется ЕС и правительством Германии и реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

В GIZ выяснили, что из-за пандемии большинство украинских предприятий сталкиваются со значительными вызовами и вынуждены адаптироваться к новой реальности. Так, согласно последнему опросу Ukrainian Business Index, проведенному при поддержке GIZ в октябре-декабре 2020 года, 13% опрошенных украинских предпринимателей сумели приспособиться к новым условиям, тогда как еще 19% сейчас перепрофилируют свои предприятия.

Для открытия бизнеса или его развития в таких условиях необходимы особые знания и навыки. Среди образовательных тем 37% предпринимателей интересует исследования рынка, 28% — интернет-ресурсы как инструмент для экспорта, 25% — финансовые вопросы и маркетинг, 24% хотели бы узнать больше об экспортной стратегии. Клиники же могут удовлетворить эту потребность в данных.

"Сегодня многие предприниматели сталкиваются с трудностями, пытаясь поддержать свой бизнес в меняющихся условиях эпидемии. ЕС стремится помочь представителям украинского малого и среднего бизнеса в преодолении кризиса", — подчеркивает Клоэ Альйо, глава отдела "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" Представительства ЕС в Украине.

По ее словам, именно поэтому там поддерживаем бизнес-клиники, которые призваны обеспечить предпринимателей полезной информацией, опытом и знаниями, в которых они могут особенно нуждаться в это непростое время.

Источник фото: Depositphotos