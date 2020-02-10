Коболев снова обещает снижение цен на газ

В феврале цена на газ будет снижена. Об этом сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "РБК-Украина".

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", — сказал он.

По данным Thomson Reuters, 7 февраля цена газа на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1 тысячу кубометров.

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В то же время, на самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% — со $108,4 до $101,7 за тысячу кубов.

В этот же день фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1 тысячу кубометров.

Это является минимальным уровнем февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 года.

Напомним, ранее заместитель директора дивизиона "Интегрированный газ" и директор Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" в интервью Delo.ua рассказал, что квартальная цена, которую предлагает "Нафтогаз" — 6,6 тысячи грн за 1 тысячу кубометров с НДС без транспортировки, что на 12% ниже, чем цена первого квартала 2019 года.