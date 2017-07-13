Когда Qatar Airways начнет полеты из Киева

13 июля 2017, 08:24
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В конце августа 2017 года из международного аэропорта "Борисполь" начнет полеты авиакомпания Qatar Airways. Это упростит транспортное сообщение с Юго-Восточной Азией. Австралией и Америками

Когда Qatar Airways начнет полеты из Киева | Транспорт | Дело Увеличить картинку

28 августа 2017 ГП "Международный аэропорт "Борисполь"" начнет сотрудничество с авиакомпанией Qatar Airways. "Новый партнер главного аэропорта Украины откроет регулярное авиасообщение по направлению "Доха — Киев — Доха" с периодичностью 7 раз в неделю", — говорится в сообщении аэропорта.

Этот авиаперевозчик два года подряд сохраняет статус лучшей авиакомпании мира. "За последние 6 лет Qatar Airways 4 раза становилась авиакомпанией года и сейчас является лучшей авиакомпанией в мире 2017!", — напомнил в своем facebook Назир Абдувахидов, региональный менеджер Qatar Airways в странах Восточной Европы, России и Украине.

Открытие нового маршрута в украинскую столицу проводится в рамках расширения присутствия авиакомпании в Восточной Европе. Для руководства аэропорта "Борисполь" привлечения статусного авиаперевозчика было принципиальным с позиции качественного расширения авиапокриття в направлении Юго-Восточной Азии. "Благодаря новому восточному направлению пассажиры "Борисполя" получат удобную сетку разлета, которая позволит летать в Австралию, Таиланд, тихоокеанское побережье США и Чили через современный авиахаб в Катаре", — акцентируют в сообщении аэропорта.

Новый маршрут будет обслуживать самолет Airbus A320 на 12 мест в бизнес-классе и 132 мест в эконом-классе.

"Начало партнерства с авиакомпанией, которая два года подряд получает статус мирового лидера экспертного агентства SkyTrax — своеобразный знак качества для любой авиакомпании", — цитируется генеральный директор ГП МА "Борисполь" Павел Рябикин.

Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны, городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по 144 направлениям, из которых все являются международными. Входит в список семи авиакомпаний, имеющих высокий пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства SkyTrax.

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Теги: авиация , авиаперевозки , аэропорт борисполь

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Когда Qatar Airways начнет полеты из Киева | Транспорт | Дело
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