Зубко отметил успешную работу квадрокогенерационного завода Coca-Cola

Министр регионального развития и строительства Геннадий Зубко назвал квадрокогенерационный завод Coca-Cola в Броварах примером энергоэффективности для бизнеса. Об этом Зубко заявил во время посещения заводского комплекса Coca-Cola в Киевской области.

"Пример таких инвестиций показывает: в Украину нужно вкладывать, в Украину нужно вкладывать новейшие технологии. Это один из лучших примеров, когда бизнес создает не только лучшие условия для себя, но и делает государство энергонезависимым", — заявил Зубко.

По словам министра, квадрокогенерационный завод Coca-Cola экономит энергоресурсы — природный газ используется для самостоятельной генерации электроэнергии, тепла, холода и производства СО 2 на нужды предприятия.

На предприятии работают две энергоустановки, работающие на природном газе, суммарной мощностью 6 МВт, которые обеспечивают производственные нужды комплекса в электроэнергии, тепле, холоде и углекислом газе. Благодаря комплексному использованию ресурса проект приносит не только экономическую и техническую, но и экологическую эффективность проекту. Инвестиции составили 18 млн евро.

По словам директора завода Владимира Вишневского, загруженность энергоустановок зависит от сезона. В "низкий" сезон (октябрь-март) обычно работает только одна установка, в "высокий сезон" (апрель-сентябрь) — загружают обе.

По словам генерального директор "Кока-Кола Бевериджиз Украина" Константиноса Спанудиса, когда речь идет о подобных инвестициях, то их возврат не обсуждается.

"В первую очередь, мы имеем ввиду эффект для экологии. Квадрогенерационный завод показывает наше сознательное отношение обществу, экологии, к нашей роли в Украине. Мы и в дальнейшем планируем уменьшать траты энергии, газа, более эффективно использовать воду и энергию", — заверил он.