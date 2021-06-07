Коллаборация холдинга "ЗАРС" и SHABO: как брендам превращаться в lovemark в 2021 году

Чтобы развивать бизнес и при этом непрерывно улучшать жизнь клиента, нужна открытость к новым подходам. Сегодня эти решения лежат в плоскости эмоций и клиентского опыта, поэтому подобные проекты всегда получаются нестандартными, как с точки зрения исполнения, так и результатов.

Такой непривычной для рынка получилась коллаборация строительного холдинга "ЗАРС" и бренда SHABO.

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Концепция коллаборации: что подарить людям, у которых есть всё

Когда ты работаешь в сегменте премиальной, уникальной недвижимости, удивить клиента материальным подарком или специальным предложением — сложно.

В январе 2021 года в холдинге "ЗАРС" проходили брейнштормы на тему, как как вывести клиентский опыт на более высокий уровень и за счет чего можно создать WOW-эффект от коммуникации с брендом. В результате пришли к выводу, что один из самых актуальных вопросов последнего года — это закрытое небо, минимум путешествий, эмоций, впечатлений.

Тогда появилась идея дарить впечатления. Незадолго до этого СЕО "ЗАРС", Георгий Бочоришвили, съездил в Центр культуры вина SHABO и вернулся оттуда с мыслью: "Этими эмоциями стоит делиться с нашими клиентами".

Вот так родилась коллаборация и была найдена форма для идеи. При покупке квартиры на Французском бульваре, 29Б в Одессе, клиентам вручали сертификат на эксклюзивную экскурсию в Центр культуры вина SHABO на двоих с тщательно проработанной программой.

"Идея о коллаборации родилась легко, мы просто представили, чего же сейчас так не хватает. Эту идею сразу же захотелось реализовывать — поделиться с нашими клиентами теми эмоциями, которые появились и оставались на протяжении проекта у всей команды. Именно неподдельное желание порадовать наших клиентов сделало коллаборацию с SHABO такой теплой и настоящей", — рассказывает Лиана Фещук, коммерческий директор строительного холдинга "ЗАРС"

Последние исследования Deloitte, Eventbrite и Harris Group показывают, что впечатления становятся не менее важны, чем сам продукт. 72% миллениалов предпочитают тратить деньги на впечатления, а не материальные вещи. Мы живем в эпоху эмоционального маркетинга, в эпоху экономики впечатлений.

Компании, которые ориентируются на своего клиента, должны адаптироваться к условиям, делать его жизнь легче, проще, приятнее. Не забывать, что кроме продукта важен и клиентский опыт — те самые впечатления от сотрудничества, продукта, сервиса.

"Подарить материальную вещь достаточно просто. Но принесет ли она радость завтра или спустя годы — большой вопрос. Технологии, мода, тренды меняются ежеминутно. Сегодня на первый план в коммуникациях с клиентами выходят эмоции. О материальной вещи человек забывает практически сразу после выхода ее новой модели, а впечатления остаются на всю жизнь. Бренды, которые ставят на первое место заботу о положительных эмоциях своих клиентов, превращаются в lovemark", — делится опытом Оксана Аккерман, PR-директор компании SHABO

Что объединяет строительный холдинг и Центр культуры вина

Вполне логичный вопрос: "Это же недвижимость, а это — вино. Разные продукты. Почему такая коллаборация?". Сферы действительно практически полярные, но в этом тоже есть особенности.

Сам факт неожиданного сочетания — это про WOW-эффект

Его усиливал еще и тот факт, что клиенты до оформления покупки, как правило, не знали о подарке. Его вручали в последний момент. Мы в "ЗАРС" специально не акцентировали внимание ни в промо-кампаниях, ни в коммуникации с клиентами. Хотели, чтобы в этом подарке было больше искренности и эмоций, чем рационального взвешивания "за" и "против".

Компании и продукт похожи больше, чем кажется на первый взгляд

Как с хорошим вином, так и с хорошей недвижимостью — точно не узнаешь, что внутри, пока не попробуешь. Это про суть бренда, лояльность аудитории и сам подход: сформированное доверие, подтвержденное годами, усиливает вес коллаборации и эффект от неё.

Коллаборация дает заметный результат тогда, когда есть синергия

Общие ценности, похожие взгляды, ориентиры в создании продукта — то, что дает возможность четко проверить бизнес по известному из психологии принципу "свой-чужой". Когда обе компании нацелены на положительные эмоции клиента, успех проекта ожидаем.

"Наша коллаборация с "ЗАРС" о положительных эмоциях, а не о продажах. Этим проектом мы хотим продемонстрировать, что в наше нестабильное время особенно важно ставить во главу своей деятельности человеческие ценности. Хорошие дома, как и хорошее вино, создаются в результате титанического труда и большой любви к людям. Мы объединились, чтобы удвоить радость момента для обладателей новых квартир ЗАРСа. День в Центре культуры вина SHABO — не просто экскурсия. Это впечатления, которые остаются с вами навсегда"

Гиорги Иукуридзе, СЕО компании SHABO

Эксклюзивная программа экскурсии в Центр культуры вина SHABO разработана специально для этой коллаборации. Обладатели сертификата бронируют удобную им дату, за ними приезжает авто премиум-класса. Встреча гостей в центре, дегустация вин лучших урожаев с профессиональным сомелье, двухсотлетние исторические подвалы, современные арт-объекты, ужин — складываются во впечатления, которые вызывают положительные эмоции у клиентов.

"Я лично был в Центре культуры вина SHABO. Мне понравилось отношение компании к гостям и продукту, который они делают с особым вниманием к деталям. Меня приятно удивила архитектура и эстетика места. Я почувствовал эмоции, которыми захотелось поделиться с нашими клиентами. Сделать подарок, который подчеркнет исключительность момента и подарит новые впечатления, как это было со мной. Поэтому мы с командой пригласили для сотрудничества SHABO. Для нас было важно, что наш партнер совпадает с нами по ценностям, взглядам и подходам к работе", — говорит Георгий Бочоришвили, СЕО строительного холдинга "ЗАРС"





Когда бизнес и клиенты оказались в условиях офлайн-ограничений, компании стали массово перестраиваться, на ходу переходили в online, внедряли новое. Мы решили идти дальше, работая над коммуникацией и клиентским опытом. На наш взгляд, сегодня нужно интегрировать разные подходы. Тем более, когда любые живые активности, коллаборации — ценятся значительно больше.

"Мы убедились, что в коллаборации, построенной на едином видении и общем желании подарить мгновение "счастья", получается продукт, от которого у клиента появляются искренние эмоции. Это очень резонирует с тем, каких принципов мы придерживаемся при создании наших продуктов. Наши компании близки в глобальном видении, гармоничном сочетании традиций, заботе о клиентах и беспрерывном развитии. При этом традиции — это основа в "ЗАРС" и в компании SHABO, которая приводит к синергии проверенных решений с новыми технологиями и инновациями"

Георгий Бочоришвили, СЕО строительного холдинга "ЗАРС"

Результат и планы на будущее

В "ЗАРС" уверены, что такие коллаборации — только начало. Обещают продолжить вместе с SHABO и другими партнерами приятно удивлять клиентов, усиливать эмоциональный маркетинг и укреплять связь с брендом не за счет рациональных выгод, а за счет человеческих и теплых отношений.

В компании говорят, что когда партнеры близки по духу, ценностям и взглядам, то и появляются именно такие проекты и коллаборации. Реакция обладателей квартир в Доме Каркашадзе на Французском бульваре, 29Б показывает, что открытость и внимание к клиентскому опыту точно передают Brand Essence компании и работают на построение долгих и взаимовыгодных отношений.

"Мы давно хотели попасть в Центр культуры вина SHABO. Спасибо вам за такую возможность" Елена и Дмитрий

В связи с ограничениями многие только начали бронировать время поездок и подготовка к экскурсиям идет полным ходом.

"Мы были в похожем месте за границей. Следующим по плану должен был быть SHABO. А теперь вы нам дарите такой подарок. Это — 100% попадание, как вы угадали?!" Ольга и Антон

Открытость — один из принципов холдинга "ЗАРС", который он развивает и внедряет в ежедневную деятельность наряду со своими ключевыми ценностями — качество, эстетика и традиции. В холдинге искренне верят, что именно это превращает бренд в lovemark и создает ту самую эмоциональную связь с людьми. И с такими партнерами и друзьями как SHABO, достичь этого становится максимально легко.