Коллапс производства: сможет ли обновление в Кабмине решить проблемы промышленности страны

На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Новым премьером стал львовянин Денис Шмыгаль, а сам состав правительства был изрядно переформатирован. В частности, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства после попытки запуска рынка земли было опять разделено на два полноценных министерства.

Вскоре после назначения новый премьер озвучил три шага по спасению промышленности. Со слов Шмыгаля, он хотел бы сначала пообщаться с бизнесом и ознакомиться с текущей ситуацией в украинской промышленности, а после заняться работой по стимуляции сбыта на внешних рынках и создании комфортных условий для бизнеса. Слова премьера выглядят вполне логично. Также весьма интересны намерения ввести должность вице-премьера по вопросам промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Однако тут стоит отметить, что спустя неделю после назначения нового правительства в нем все еще вакантны портфели экономического блока, а времени на раскачку у нового правительства в разгар мирового экономического кризиса совсем нет. Многие вещи нужно было сделать еще вчера.

Ставка на промышленность

В довоенные годы промышленность была основным драйвером экономики Украины. Валютная выручка, которую промышленные предприятия получают от экспорта своей продукции, является залогом стабильного курса, а налоговые поступления, наполняя бюджет, помогают поддерживать функционирование государства и содержат целую армию работников бюджетной сферы. Промпредприятия и сами являются крупным работодателем, а многие заводы являются градообразующими, то есть такими, вокруг которых построена экономика и вообще жизнедеятельность целых населенных пунктов.

После аннексии Крыма и оккупации части Донбасса в 2014 году Украина утратила контроль над рядом крупнейших промышленных предприятий, что могло стать настоящей катастрофой для экономики этой страны, однако властям удалось найти выход из ситуации и переориентировать сбыт украинской промпродукции на рынки стран Европейского Союза. Таким образом, даже после войны и связанной с войной деиндустриализации, промышленность не утратила своей роли важного драйвера экономики Украины.

После прихода к власти новой команды Госстат опять зафиксировал падение промышленного производства. В ноябре 2019 по сравнению с ноябрем 2018 падение составило 7,5%, а в декабре прошлого года этот показатель составил уже 7,7%. В силу вышеуказанных причин такое снижение не могло не отразится на общей экономической картине в стране, на благосостоянии граждан, а значит и на рейтинге властей.

Таким образом, становится вполне понятным желание властей усилить Кабмин вице-премьером, ответственным именно за промышленное развитие страны. Кроме собственно должности вице-премьера ранее были озвучены предложения создать министерство или же госагентство поддержки промышленности. Однако эффективность внедрения таких инициатив под вопросом.

Министерство с правом вето

По мнению экс-замминистра промышленной политики Украины, а ныне президента объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, в стране нужен координационный орган, который будет делать экспертизу законодательных инициатив и подзаконных актов на предмет их влияния на промышленность. Во многих странах, которые проходили индустриальную революцию, было министерство промышленности, и оно было ключевым. У него было право вето практически на любое решение, которое инициировали другие министерства. В Украине такого органа сейчас нет.

По его словам, плюсом министерства является то, что все подзаконные акты проходят через это министерство, и как раз оно может оценивать тот или иной акт, который относится к сфере торговли, тарифной политики, антимонопольной политики, с точки зрения его влияния на промышленность. Кроме того, такое министерство может само инициировать вопросы касательно промышленной политики. Однако в создании нового ведомства Каленков видит и минусы.

"Создание нового органа или министерства растянется как минимум на год. Пока найдут руководство, пока соберут штат сотрудников, полноценно такой орган сможет заработать в лучшем случае через год. Здесь самый отрицательный момент — время, поэтому какие-либо решения нужно принимать уже сейчас", — считает экс-замминистра промышленной политики.

Таким образом, на долгий срок может затянутся и создание нового Государственного агентства по поддержке промышленности. Кроме того, такому агентству будет необходимо координировать все свои инициативы с профильным министерством, которым, скорее всего, станет Министерство экономики. Значит КПД такого агентства будет не очень отличаться от КПД департамента промышленности в составе Минэкономики.

Вице-премьер по промышленности и ОПК

Экономический эксперт Сергей Войченко считает, что решение руководства страны ввести новую должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК обусловлено желанием руководства страны назначить человека, который возьмет под контроль денежные потоки, выделенные из бюджета на закупку вооружений.

"В текущей ситуации этот заместитель премьер-министра будет отвечать за две официальные и одну неофициальную задачу. Первая официальная задача будет состоять в оценке адекватности заявок Министерства обороны в соответствии с интересами укрепления украинских армии и флота, а не интересами лоббистов. Второй официальной задачей станет контроль за получением государством всей продукции, которая была заказана в рамках выделенного бюджета", — говорит эксперт.

Неофициальной задачей вице-премьера, по мнению эксперта, может стать контроль за коррупционными потоками в отрасли. "То есть заместитель главы правительства по ВПК — это классический "смотрящий за кассой" от какого-то клана", — считает Войченко.

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Эксперт также считает, что оборонная отрасль обременяет оборонный бюджет даже если не брать во внимание ее коррумпированность. "Мы сегодня и так каждую третью гривну из бюджета тратим на возврат долгов международным кредиторам. Расходы на вооружение — это безвозвратные расходы, которые народ несет в ситуации массовых нищеты и беспросветности. Пушки вместо масла!" — говорит Войченко.

По его словам, облегчить это бремя можно, сделав так, чтобы расходы на ВПК послужили промышленно-технологическому развитию Украины, превращаясь по ходу движения денежного потока в новые технологические изобретения в украинских КБ, в новые изделия на украинских предприятиях, в зарплату сотрудников и инженеров и в налоги, возвращенные в казну.

Министерство экономики?

Самым оптимальным вариантом по срокам, по мнению президента "Укрметаллургпром" Каленкова будет усиление департамента промышленности и профильный заместитель министра в Минэкономики с правом вето на решения, которые проходят через министерство.

"Внутри этого департамента сделать различные управления по видам деятельности. Также можно принять соответствующие внутренние приказы Минэкономполитики, что все подзаконные акты и законодательные инициативы, которые проходят через Минэкономики и затрагивают промышленность, должны проходить через согласование этого департамента и профильного зама по промышленности. Такой вариант реализовать быстрее, чем создание отдельного министерства промышленности", — считает Каленков.

С ним согласен и председатель Федерации Работодателей Украины Дмитрий Олийнык. Он также считает, что из-за долгой бюрократической процедуры создание министерства затянется на долгое время. По мнению Олийныка, наиболее правильным вариантом будет введение должности первого вице-премьера- министра экономики. Под руководством такого вице-премьера может быть профильный заместитель, который будет заниматься промышленностью, оборонно-промышленным комплексом и продвижением экономических интересов, в том числе и в вопросах международной торговли.

Тут следует отметить, что украинская промышленность вышла из кризиса 2014-2015 годов именно благодаря такому формату правительства, этот вариант кажется наиболее жизнеспособным. Кроме того, многие из специалистов в министерстве экономики работали под руководством такого первого вице-премьера, а значит эти люди смогут просто делать свою работу безо всяких пауз, которые могут быть потрачены на переформатирование ведомств и перекраивание полномочий руководства.

Степан Крьока, специально для Delo.ua