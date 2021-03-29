Глобальная цифровизация под угрозой: что мешает покрыть Украину скоростным интернетом?

За следующие три года скоростной мобильный интернет должен появиться на 95% украинских дорог. А еще в селах, больницах и школах. Такой план заложен в Концепцию цифровизации Украины, которую недавно представили в Министерстве цифровой трансформации — государство требует от мобильных операторов как можно быстрее обеспечить покрытие страны качественным 4G. И этот процесс сегодня находится под угрозой.

Упирается цифровизация в правовую коллизию — не работает принятый еще в 2017 году закон "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей" (он же закон об упрощенном доступе к инфраструктуре). Вернее, в теории с ним все отлично, а вот на практике его чаще всего "перекрывает" закон об аренде.

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Объяснить, почему это происходит, не сложно и начать стоит с успешного примера применения. В ноябре 2020 года Минцифры отчиталось, что украинские операторы запустили скоростной мобильный интернет 4G сразу на 23 станциях киевского метро. В общей сложности, сеть стала доступна на 45 из 46 станций столичной подземки и в тоннелях между ними. Средняя скорость 4G, по данным министерства, превысила 40 МБ/с, а пользуются услугой по 300 тысяч абонентов в день.

Впервые же 4G появилась в марте прошлого года на станции Академгородок. Уже в июле к ней добавилось еще восемь станций. Быстрого старта удалось достичь именно благодаря тому, что власти Киева работали с телеком-операторами по закону об упрощенном доступе к инфраструктуре. Но это скорее исключение.

Сегодня собственник или балансодержатель может выбирать по какому закону работать — об упрощенном доступе или об аренде. И в 99% случаев выбирает последний. Так у него появляется больше рычагов воздействия на операторов. Например, можно установить любую удобную для балансожержателя плату за доступ или вообще не пустить представителей оператора на объект.

Самый свежий пример — проблемы в жилищном массиве "Ликоград" в Киеве, состоящем из 17 домов. Там в феврале 2021 года преступники повредили коммуникации "Киевстара". Проблемы при такой замене возникают редко и обычно все исправляют за считанные часы, но местное ОСББ "Ликоградсервис" всячески затягивало процесс: отказывалось выдавать ключи от помещений с оборудованием и не пускало монтажников в здания. В чате жильцов пришли к выводу, что таким образом ОСББ "промотирует" своего провайдера "Ликонет". Конкретно в этом случае возмущение жильцов стало решающим фактором и оборудование все же отремонтировали. Но вместо одного дня это заняло неделю.

Иногда же возможность использовать в одном и том же случае разные законы выглядит совсем абсурдной. Так, в прошлом году "Киевстару" пришлось демонтировать 60 базовых станций. В основном, из-за того, что владельцы недвижимости в одностороннем порядке решили досрочно расторгнуть контракты. И здесь удар пришелся по всем: с одной стороны оператор понес солидные убытки (строительство всего одной базовой станции в среднем обходится в 1 млн грн), а с другой — из-за самоуправства владельцев коммунальной собственности, девелоперов и представителей ОСББ люди не могут получить доступ к современным услугам связи.

Аренда — отдельный аспект этой ситуации. Здесь операторы вспоминают проблему нескольких ЖК в общей сложности на 50 домов на Софиевской Борщаговке (Киев), где девелопер запросил за доступ к каждому зданию 30 тысяч грн. В общей сложности это 1,5 млн грн.

"В Полтаве "Киевстар" размещает на разных объектах коммунального предприятия "Полтававодоканал" три базовые станции для предоставления услуг связи населению города. Месячная аренда — одна из самых высоких в городе. А в конце 2020 года мы неожиданно получили письмо от КП о намерении повысить в одностороннем порядке арендную плату на 50%. Оператор не может согласиться на такое повышение — оно необоснованно и не соответствует реалиям рынка. И мы уже получили от КП требование демонтировать три базовые станции в городе, обеспечивающие покрытие мобильной связью для тысяч абонентов. Будем вынуждены выполнить требование в ближайшее время. Это приведет к ухудшению или потере связи в отдельных районах города. Мы будем стараться найти возможности для восстановления качества связи, но такой процесс может быть довольно длительным, как показывает практика получения доступа к инфраструктуре", — объясняют в "Киевстаре".

Такой ситуации можно было бы избежать, если бы сектор регулировался законом об упрощенном доступе к инфраструктуре, где четко прописаны принципы и методика формирования платы за доступ. Но даже обращение в суд проблему не решат — операторы называют судебные тяжбы малоэффективным инструментом в развитии цифровизации и телеком-сетей. Особенно с учетом того, что законодательство в сфере аренды имущества практически не защищает телеком-операторов от необоснованных отказов в доступе, завышения арендной платы или внезапных требований демонтировать оборудование. Такую защиту должен обеспечить закон об упрещенном доступе, но, в очередной раз, — он пока никак не перевешивает норм закона об аренде.

Еще один кирпичик в стену этой проблемы добавляет скорость процессов — быстрый запуск интернета в метро Киева был обусловлен в том числе выбором нормы, по которой работали стороны. Если же применяется закон об аренде, то сроки согласования, утверждения цены аренды, подписания договоров могут занимать от полугода до девяти месяцев. Такова процедура. Особенно затягивается процесс, если речь идет об аренде коммунальной собственности — балансодержатели не просто завышают цену аренды, а зачастую даже не хотят даже решать этот вопрос.

Фактически сегодня операторы оказались в тисках. Президент все чаще призывает активнее разворачивать 4G в Украине, а в правовом поле параллельно действуют два закона, которые устанавливают "правила игры". Оба по разному трактуют вопросы доступа, отчасти противоречат друг другу, а каким пользоваться решает самолично арендодатель. Очевидно, что это создает путаницу на телеком-рынке и тормозит цифровизацию страны.

"В отдельных проблемных ситуациях операторы обращаются за поддержкой к Министерству цифровой трансформации Украины. Стоит отметить, что оно прикладывает максимум усилий для сбалансированного отстаивания законных интересов отрасли. Но у министерства нет каких-то специальных рычагов в законодательном поле для эффективного влияния на ситуацию", — объясняют представители "Киевстара".

Стоит отметить, что Верховная Рада летом 2020 года уже пыталась устранить правовую коллизию — народные депутаты голосовали за законопроект 2042. Он должен был прояснить вопросы заключения договоров о доступе и формирования платы за использование инфраструктуры. Даже был проголосован в первом чтении. Накануне второго чтения мобильные операторы и операторы фиксированной связи призвали парламентариев поддержать норму. Поддержала их в этом и Европейская бизнес ассоциация. Однако в итоге не хватило всего лишь двух голосов для принятия закона.

Сейчас в парламенте лежат еще два законопроекта, призванные решить проблему. Первый документ (№4118) закрепляет, что телеком-операторы работают по закону об упрощенном доступе к инфраструктуре. Кроме того, в сравнительной таблице отмечается — если владелец объекта инфраструктуры не соблюдает сроки по обеспечению доступа к инфраструктуре или как-то уклоняется от исполнения договора, то заказчик имеет право на возмещение вреда. Наконец, плата за доступ к объектам формируется конкретной формулой и результат зависит, например, от размера количества жильцом в доме, типа здания (жилое или не жилое), текущей минимальной зарплаты и количества элементов инфраструктуры.

Второй законопроект (№3410) решает те же вопросы, но уже во взаимоотношениях между телеком-операторами и распорядителями коммунального, а также государственного имущества. В "Киевстаре" отмечают, что принятие законопроектов позволит ускорить развитие цифровизации и улучшит доверие операторов к работе с государственными и коммунальными балансодержателями. Особенно актуально последнее с учетом того, что из всех базовых станций мобильных операторов доля размещенных на государственных объектах колеблется в районе 3-5%.