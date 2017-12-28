Комфорт, стандарт, эконом: Как "Укрзализныця" будет делить поезда по категориям

"Укрзализныця" планирует разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три сегмента и варьировать стоимость билетов на эти поезда в зависимости от изношенности подвижного состава и уровня комфорта. Об этом в интервью Delo.ua сообщил руководитель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"У нас часто случается, что даже в одном составе по одной стоимости есть вагоны абсолютно разного качества. Мы хотим, чтобы пассажир, приобретая билет, заведомо знал об уровне сервиса, который будет ему предоставлен в том или ином поезде", — отметил Кравцов.

По его словам, введение стандартов "комфорт", "стандарт" и "эконом" нужно для того, чтобы разделить ж/д составы по уровню сервиса, который будет предоставлен пассажирам.

В первую группу ("комфорт") попадут новые поезда возрастом до 10 лет, в которых есть кондиционирование, вакуумные туалеты, в дальнейшем появится питание, медиауслуги, наборы для путешественников.

Ко второй группе ("стандарт") будут отнесены поезда старше 10 лет — достаточно комфортные, но имеющий ограниченный набор услуг.

"Например, там может не быть вакуумных туалетов", — уточнил Кравцов.

В третью группу поездов ("эконом") войдут составы возрастом 15-30 лет, в которых пассажирам будет предоставляться минимальный набор услуг.

"Напомню, что у нас меньше половины поездов оборудованы кондиционерами и вакуумными туалетами. Это категория эконом", — заявил глава УЗ.

Кравцов сообщил, что основная идея реформы пассажирских перевозок — выделить премиальный сегмент и попросить право у государства свободно устанавливать тарифы на премиальные поезда категории "комфорт".

"Мы в свою очередь возьмем обязательство, что определенную долю поездов в течение следующих 5 лет переведем в категорию "комфорт", вместе с тем мы максимально снизим количество поездов категории "эконом". Вместе с тем собственным парком УЗ сможет выполнять свои социальные функции перевозок. По категории "эконом" — это будут целые поезда либо в рамках составов группы вагонов, в которых мы сможем провозить все льготные категории населения, не повышая стоимость билета", — разъяснил Кравцов.

Говоря о стоимости билетов, Кравоцов сообщил, что в сегменте "стандарт" и "эконом" они меняться не будут, а если и будут, то незначительно.

"Как я говорил, тарифы на "стандарт" будут регулироваться государством и будут зависеть от уровня сервиса, который мы там оказываем",— напомнил Кравцов.

В сегменте "комфорт", по словам Кравоцва, ж/д ведомство будет устанавливать тарифы в зависимости от дня недели, времени года, момента бронирования и прочее.

"По цифре — мы должны это сами определить. Мы должны отойти от вопроса точности. Сейчас я скажу, что билет СВ от Киева до Львова будет стоить 1 тыс. грн. Но должна быть возможность определить во вторник стоимость в 800 грн, в пятницу — 1,5 тыс. грн, и варьировать и конкурировать с другими видами транспорта. Если авиационный перевозчик поднимет стоимость, или автобусный опустит — мы должны иметь возможность отыскать компромисс в нашей стоимости на билет", — отметил глава УЗ.

Читайте вторую часть интервью с Евгением Кравцовым сегодня на Delo.ua.