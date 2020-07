Компания beko разработала холодильник со спецосвещением, сохраняющим свежесть продуктов

Компания beko, лидер по производству бытовой техники в Европе, создала технологию, которая поможет сохранить фрукты и овощи питательными и полезными, как и в день их покупки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Инновационная технология HARVESTfresh™, разработанная специально для холодильников beko, состоит в том, что использует разные комбинации трех эффективных цветов освещения — красного, зеленого и синего — для имитации 24-часового солнечного цикла. Благодаря воспроизведению природного дневного цикла, включая темную часть суток, в холодильнике создается благоприятная световая среда, которая позволяет сохранять овощи и фрукты в течение длительного времени после того, как они были собраны. Таким образом, использование HARVESTfresh™ поможет минимизировать ситуации, когда фрукты и овощи выбрасываются или не съедаются из-за потери питательности, вкуса и пользы, говорят в компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Наша глобальная цель — улучшать жизнь пользователей и способствовать популяризации культуры здорового питания. Технология HARVESTfresh ™ помогает избежать быстрой порчи полезных фруктов и овощей из-за неблагоприятных условий хранения, и обеспечивает их длительное хранение в том состоянии, в котором они были приобретены. Мы не ограничиваемся производством качественной бытовой техники — для нас не менее важно, чтобы ее пользователи жили здорово и потребляли качественные продукты", — заявил Арбатлы Алп, генеральный директор Беко Украины.

Проведенные независимой компанией Intertek* исследования показали, что помидоры, морковь, зеленый перец, шпинат и ряд других овощей сохраняли витамин A и C в холодильнике с технологией HARVESTfresh™ значительно дольше, чем при обычных условиях. В итоге это способствовало тому, что пользователи соблюдали более здоровую диету.

Эта продуктовая инновация является частью глобальной программы beko, направленной на предоставление потребителям доступных "лайфхаков", способных улучшить качество жизни, а также мотивировать новое поколение к более здоровому питанию.

Компания beko — официальный партнер ФК "Барселона", и совместно с клубом развивает инициативу Eat Like a Pro, направленную на предотвращение детского ожирения, вдохновляя детей правильно питаться и брать пример с их героев, любимых спортсменов. В 2019 году инициатива Eat Like a Pro масштабировалась на сферу киберспорта, когда beko стала спонсором одной из самых популярных мировых игровых дисциплин — League of Legends.

СПРАВКА

beko — международный бренд бытовой техники, входящий в группу компаний Arçelik, которая представлена ​​в более 140 странах. Компания предлагает линейки продуктов, включающих бытовую технику, кондиционеры и мелкую технику. beko — европейский лидер среди брендов на рынке отдельностоящей бытовой техники для дома и крупнейший бренд бытовой техники в Великобритании. Бренд является Главным партнером ФК "Барселона", именным партнером мужской баскетбольной команды "Фенербахче" и Официальным поставщиком Европейского чемпионата League of Legends (LEC).

*В ходе тестирования, проведенного Intertek, общее состояние и содержание витаминов в томатах, моркови, зеленом перце, шпинате и сельдерее после 5-дневного использования технологии освещения сравнивали с состоянием и содержанием витаминов в этих овощах в день приобретения