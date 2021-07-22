Новости компаний 60 минут назад

Компанія Boseco запрошує на справжній фестиваль кави на вашій власній кухні!

Достатньо тільки кавомашини, що приготує напій за одним натиском і капсул BOSECO, які зберігають смак і аромат свіжезмеленої кави з різних куточків світу.

Компанія Boseco запрошує на справжній фестиваль кави на вашій власній кухні! Компанія Boseco запрошує на справжній фестиваль кави на вашій власній кухні!

Компанія Boseco, кавовий партнер Get Business Fest 2021 вітає усіх гостей фестивалю та запрошує на справжній фестиваль кави …. на вашій власній кухні!

Елегантні капсульні кавомашини Boseco Coffeeplayer та натуральна бельгійська кава розмалюють ваш день яскравими смаками!

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Почати день енергійним Espresso Intenso. Продовжити — Lungo Intenso. А під вечір або у спеку якнайкраще підійде Lungo Decaffeinato з линійки кави Boseco Basic.

Ласувати десертами без найменшої шкоди для фігури? Легко з десертною кавою з колекції Delicious. Ми поєднали натуральну арабіку та смаки популярних десертів. Cлавнозвісні Brauni, Crem Brulee, Caramel, Amaretto та Hazelnut не залишать байдужими нікого!

Поринути у далеку подорож  найлегше з линійкою The Great Coffee Lands. Перший день у Бразилії з оксамитовою арабікою і терпкими шоколадними нотами. Другий день у Колумбії, проходячи тропіки та насолоджуючись букетом цитрусу і карамелі. На третій день спробуйте пряну каву, пронизану смаком спецій у Індії. А далі — куди вас приведе смак — адже ще у нашій програмі Конго та Ефіопія!

І не потрібно шукати каву на краю світу, коли вона може бути у вас вдома. Достатньо тільки кавомашини, що приготує напій за одним натиском і капсул BOSECO, які зберігають смак і аромат свіжезмеленої кави з різних куточків світу. Капсульні кавомашини не заберуть багато місця навіть на мініатюрній кухні і не займатимуть ваш час. Одна капсула, одне натискання і одна чашка кави — просте приготування і складний, багатогранний смак.

Доречі, усі продукти Boseco повністю сумісні з продуктами Nespresso!

Ми допоможемо вам стати справжнім кавовим гурманом!

А для гостей Get Business Fest  ми приготували особливий подарунок: -20% знижки на весь асортимент кави та капсульні кавомашини Boseco  з промокодом getcoffee! 

Пробуйте, смакуйте, обирайте улюблену каву!

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