Компания Фирташа открыла в николаевском порту "аграрный супермаркет"

Дистрибьюторская сеть "УкрАгро НПК" и "Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА", входящие в Group DF Дмитрия Фирташа, совместно открыли первый "аграрный супермаркет" на территории порта в Украине.

Как сообщает пресс-служба Group DF, по своему формату "аграрный супермаркет" является оптово-розничным складом-магазином. Целевая аудитория торговой точки — клиенты порта и фермеры Николаевской и Одесской области.

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"Открытие этой точки призвано удовлетворить возникший среди наших аграрных клиентов спрос. Если ранее аграрий или трейдер вез урожай в порт для перевалки, выгружал его и обратно ехал пустыми, то сейчас им будет выгодно по пути обратно купить удобрения или другие продукты необходимые для ведения агробизнеса, и поехать назад груженным. Это сокращает логистические расходы наших клиентов", — комментирует начальник порта "НИКА-ТЕРА" Алим Агакишиев.

Открытая торговая точка полностью оборудована для приема, хранения, фасовки и отгрузки продукции. Юридически — новая точка продаж является официальным представительством ЧАО "УкрАгро НПК".

"На старте ассортимент продукции представлен различными видами азотных и сложных удобрений в различных видах упаковки. В наших планах постепенное расширение ассортимента: мы планируем торговать семенами, средствами защиты растений, другими химикатами. В будущем мы сможем продавать другие товары и услуги, необходимые фермерам, агропроизводителям, трейдерам", — рассказал генеральный директор "УкрАгро НПК" Владимир Довбня,.

ЧАО "УкрАгро НПК" — сеть складов по реализации минеральных удобрений, которая входит в азотный бизнес Group DF. На сегодняшний день сеть состоит из 31 склада. Склады расположены по всей Украине.

Group DF владеет четырьмя производителям удобрений в Украине, три из который работают.

Также "УкрАгро НПК" оказывает агропроизводителям услуги по хранению, доставке и внесению удобрений в поле. При помощи современной техники по внесению безводного аммиака, предприятие ежегодно обрабатывает до 100 тысяч га под посевы кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы.

Напомним, в июне текущего года специализированный порт "НИКА-ТЕРА", входящий в Group DF, возобновил перевалку азотных удобрений.